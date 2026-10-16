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Giuliano: "Impedir la sesión fue cerrarle la puerta a las familias santafesinas que necesitan respuestas"

"Acá faltan los diputados de Santa Fe que conduce el Gobernador Pullaro”, manifestó el legislador santafesino, Diego Giuliano, quien cuestionó la falta de quórum que frustró el tratamiento del DNU 70/2023 y de iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar.

16 de octubre 2026 · 09:20hs
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Giuliano: Impedir la sesión fue cerrarle la puerta a las familias santafesinas que necesitan respuestas

Giuliano: "Impedir la sesión fue cerrarle la puerta a las familias santafesinas que necesitan respuestas"

La Cámara de Diputados de la Nación vivió una jornada de fuerte tensión política e institucional luego de que la oposición no lograra reunir el quórum mínimo de 129 legisladores necesario para habilitar la sesión especial convocada para este jueves. Con un tablero que registró 136 ausencias, el temario preparado por diversos bloques opositores quedó desactivado antes de dar inicio al debate formal.

Este jueves, en la Cámara de Diputados de la Nación, se registraron 136 ausencias y la oposición no logró reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. “Impidieron una sesión en la que buscábamos abordar el problema de los alquileres, dar respuesta a la emergencia en discapacidad y encontrar una solución al endeudamiento de las familias argentinas. Detrás de cada uno de estos temas hay personas que no pueden esperar”, expresó el diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano.

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Consecuencias de impedir el debate

El legislador también advirtió sobre otra de las consecuencias de impedir el debate del DNU 70/2023: “Hoy faltaron diputados para defender los límites a la extranjerización de las tierras rurales. Está en juego la protección de un recurso estratégico para nuestra producción, nuestro desarrollo y nuestra soberanía”.

Giuliano remarcó que la agenda que se buscaba tratar responde a dificultades concretas de los hogares santafesinos. “Hablamos de quienes no pueden sostener el alquiler, de las personas con discapacidad y sus familias que necesitan asistencia, y de quienes se endeudan para cubrir gastos cotidianos. El Congreso tiene que escuchar esas demandas y discutir soluciones”, sostuvo.

En ese sentido, reclamó responsabilidad a los representantes de la provincia: “Pullaro tiene que explicarles a los santafesinos por qué sus diputados no estuvieron presentes. Porque cuando se trata de defender a las familias, las ausencias también son decisiones políticas. Y los santafesinos tienen derecho a saber quiénes están para defenderlos y quiénes no".

“Podemos tener diferencias sobre las propuestas, pero debemos dar el debate. No hay explicación ni excusa posible para darles la espalda a quienes necesitan respuestas. La ausencia también tiene consecuencias y las terminan pagando los santafesinos”, concluyó.

sesión Giuliano Diputados quorum debate
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