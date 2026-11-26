Por falta de consenso entre los bloques de Unidos y la oposición, cayó la sesión conjunta de Asuntos Constitucionales, Género y Presupuesto. La Cámara baja mantiene en suspenso el proyecto con media sanción del Senado enviado por el Ejecutivo y otras tres iniciativas de la oposición. El contrapunto legislativo se da 24 horas después del duro reclamo de la Casa Gris hacia el Poder Judicial por el uso de tobilleras duales.

Sin consenso político: la Cámara de Diputados postergó el debate de los proyectos por violencia de género.

A pesar de las intensas negociaciones mantenidas hasta las últimas horas del miércoles, la Cámara de Diputados de Santa Fe no incluirá en el temario de la sesión de este jueves 26 de noviembre los proyectos orientados a la prevención y abordaje integral de la violencia de género .

La falta de acuerdo técnico y político —tanto hacia el interior de la coalición oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe como con los bloques de la oposición— provocó el fracaso de la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Género, Mujeres y Diversidad y Presupuesto y Hacienda, instancia donde debía dictaminarse un texto unificado.

“No se alcanzó la síntesis necesaria entre el proyecto remitido por el Ejecutivo que aprobó el Senado y las iniciativas radicadas en la Cámara de Diputados. La reunión conjunta de comisiones fracasó por falta de consensos en la articulación del texto final”, indicaron a UNO Santa Fe fuentes del trabajo parlamentario en la Cámara de Diputados.

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Las cuatro iniciativas en pugna en Diputados

El estancamiento parlamentario responde a las diferencias entre los distintos abordajes normativos radicados en el cuerpo:

Mensaje del Ejecutivo (Media Sanción del Senado): propone el régimen integral de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género. Apunta a anticipar escenarios de peligro extremo, articular las respuestas del Estado, hacer vinculantes los protocolos de evaluación de riesgo y establecer la obligatoriedad en el uso de dispositivos duales (tobilleras).

Proyecto de Celia Arena: iniciativa enfocada en la consolidación de redes de atención territorial y recursos presupuestarios.

Proyecto de Lucila Deponti: propuesta legislativa centrada en el fortalecimiento institucional de los equipos interdisciplinarios y la asistencia económica directa a las víctimas.

Proyecto de Claudia Balagué: pedido de declaración formal de la Emergencia Provincial en Violencia de Género, con asignación prioritaria de partidas y contratación acelerada de personal especializado.

Un freno legislativo en una semana clave

La postergación del debate en Diputados se produce en un contexto de fuerte sensibilidad política e institucional. Apenas 24 horas antes, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), las funcionarias provinciales Virginia Coudannes, Andrea Travaini y Georgina Orciani expusieron las estadísticas oficiales del año 2026 (26 femicidios y 2.993 llamadas recibidas en la Guardia Provincial) y cuestionaron con dureza al Poder Judicial por la baja aplicación de las tobilleras duales (solo 54 activas sobre 200 disponibles).

En aquella presentación, el Gabinete provincial había remarcado que la pronta sanción del proyecto ley resultaba indispensable para darle a la provincia un marco legal que obligue a los magistrados a abandonar las restricciones perimetrales tradicionales en formato papel e imponer el monitoreo electrónico sobre los agresores.

Sin fecha de dictamen ni acuerdo en la redacción final, los expedientes continuarán en el ámbito de comisiones a la espera de nuevas convocatorias.