Oficialismo y oposición acordaron darle luz verde a la normativa que llega de Diputados y restringe el acceso al juego on line de menores y limita o prohíbe la publicidad de apuestas. En ese marco, Agustín, un joven que se recuperó de la ludopatía recordó su historia: "Perdí amigos, perdí familia, perdí mucha gente que quería. Mentir fue lo peor que me llevó a hacer", manifestó

Este jueves el Senado podría aprobar la llamada Ley de Ludopatía contra las apuestas virtuales, que obtuvo media sanción en Diputados en 2024. El proyecto, que tiene 54 artículos organizados en 13 capítulos y unificó 6 expedientes de distintos bloques políticos, prohíbe el acceso a plataformas de juegos de azar y apuestas en línea a menores de 18 años, con controles obligatorios de identidad y edad, limita o prohíbe la publicidad, promociones, bonos de bienvenida y patrocinios en medios, redes sociales, eventos y deportes (incluyendo camisetas, estadios e influencers), según el alcance que finalmente se apruebe.

Además, contempla campañas educativas en escuelas y un Registro Nacional de Autoexclusión voluntaria al tiempo que incluye sanciones y propuestas complementarias —como el impulso de Patricia Bullrich para que Enacom bloquee sitios ilegales en 24 horas— para frenar las apuestas no autorizadas.

En este contexto, Agustín, un joven de Villa Gobernador Gálvez que había se recuperó de su ludopatía y había compartido su testimonio con El Tres, recordó su dramática experiencia con el juego en Radiópolis (Radio2). Hoy, con 21 años,. recomienda que los adultos conversen sin temores con los adolescentes y controlen los movimientos de las billeteras virtuales.

LEER MÁS: La lucha contra la ludopatía: la trampa del clic, las apuestas online y la salud mental de los jóvenes

El inicio de su problema se remonta a la adolescencia. Con apenas 17 años ingresó por primera vez a una sala física: "Entré siendo menor, me acuerdo que estábamos comiendo con mi amigo ahí y dijimos «vamos a probar suerte a ver si entramos» y entramos. Tuve la mala suerte de que cuando fui la primera vez al casino, gané", recordó sobre su paso inicial por City Center Rosario. Sin embargo, la situación empeoró con la irrupción digital: "Después ya se ponía más de moda lo que era el casino online y surgió también de apostar ahí, que ahí fue cuando más grave la pasé".

El circuito de las deudas y las amenazas

A partir de allí, el hábito derivó en una espiral autodestructiva jugando a la ruleta, blackjack y tragamonedas. "Me acuerdo de momentos de perder el sueldo, me acuerdo de mentir, me acuerdo de aislarme cada vez más de mis amigos, de la gente que yo tenía cerca, de no hacer cosas que me gustaban", detalló. Al evaluar las consecuencias de la adicción, remarcó: "Lo más barato que me sacó el casino fue la plata, porque perdí amigos, perdí familia, perdí mucha gente que quería. Mentir fue lo peor que me llevó a hacer".

Para sostener las apuestas en plataformas ilegales —donde advirtió que "no hay ningún tipo de impedimento" para validar la edad y que "hasta chicos de 12 o 13 años están apostando"—, Agustín recurrió a prestamistas informales. Esa decisión derivó en un hostigamiento constante. "Yo recibía amenazas constantes. El decir «si vos no pagás, ya sabés lo que te va a pasar». Yo tuve lo que le llamo un lío aparte con lo que pasó conmigo, pero siempre fueron amenazas", relató sobre el cobro de la deuda que contrajo con más de diez prestamistas distintos.

Frente a la asfixia económica, confesó la desesperación que sintió: "Era la única salida que tenía, o me mataban en la calle o me mataba yo en mi casa".

LEER MÁS: Préstamos usureros y juego clandestino: la otra cara del endeudamiento en los barrios populares de Santa Fe

El rol familiar y el alerta a los padres

El quiebre hacia la recuperación llegó a través de la contención de su hogar. "A mí me brindaron tranquilidad, seguridad. Mi papá lo primero que me dijo fue que cuando se habla de plata es algo que se soluciona, que lo fundamental era solucionar la enfermedad que yo tenía", explicó Agustín. Gracias a esa ayuda, pudo cancelar todos los compromisos pendientes: "Hoy en día estoy exento de deudas, no debo nada".

A partir de su vivencia, el joven instó a los adultos a involucrarse sin prejuicios para detectar a tiempo el problema en los hogares. "Lo que siempre trato de decirle a los padres es que pregunten, que consulten, que nunca está de más preguntar, que esto no parezca que es una moda y que va a pasar, porque empezando así se termina mal", señaló.

Asimismo, recomendó supervisar el uso de los fondos digitales: "Que se fijen adónde va la plata de las transferencias, que no tengan vergüenza de preguntarle al hijo por miedo a que se enoje o lo tome como un padre aburrido. Que se animen y que estén al tanto de lo que pasa".