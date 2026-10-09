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Giuliano advirtió que el fallo de la Corte sobre la ley de tierras es un "freno provisorio"

El diputado nacional por Santa Fe cuestionó también que el gobierno permita a extranjeros acceder a la ciudadanía argentina a cambio de dinero y, de ese modo, eludir los límites a la compra de tierras

9 de octubre 2026 · 19:50hs
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La protección de nuestras tierras sigue amenazada

Foto: Archivo / La Capital

"La protección de nuestras tierras sigue amenazada", alertó el diputado nacional Diego Giuliano.

El diputado nacional Diego Giuliano advirtió este viernes que la suspensión de la derogación de la ley de tierras dispuesta por la Corte Suprema de Justicia no resuelve la cuestión de fondo. Y cuestionó que el gobierno de Javier Milei permita a extranjeros acceder a la ciudadanía argentina a cambio de dinero y, de ese modo, eludir los límites a la compra de tierras.

El legislador santafesino, a través de sus redes sociales, expresó que el corte que puso el máximo tribunal es interino “a la posibilidad de vender a extranjeros el 100% de las tierras rurales argentinas”.

LEER MÁS: Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

Puntualmente, especificó que la Corte “suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la ley de tierras, y sus restricciones vuelven a operar hasta que el juez competente resuelva".

En esa línea, destacó que la Corte “aquí aceptó la legitimación que antes le fue negada al Centro Ex-Combatientes Islas Malvinas de La Plata”.

Sin embargo, advirtió que “queda otra puerta abierta: los límites de compra para extranjeros se vuelven abstractos si se admite la ciudadanía argentina a cambio de una suma de dinero”.

Giuliano y el fallo de la Corte

“Es un fallo interino que no resuelve el tema de fondo. La defensa de nuestra tierra sigue en disputa”, expresó el legislador.

Y fundamentó: “Los extranjeros, 'pagando' por la ciudadanía, se convierten en argentinos y no tendrían límite alguno a la compra de tierras”.

Asimismo, destacó que “la soberanía no puede tener precio”, tras lo cual sostuvo que la sesión del 15 de octubre próximo “es la oportunidad para seguir defendiendo lo que es de todos los argentinos”.

Giuliano fallo Corte ley de tierras Santa Fe
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