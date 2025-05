Amsafé cuestiona las pruebas de lectura: "Los chicos en un minuto debían leer palabras sin contexto"

Tras los resultados que mostraron que más de 4.500 alumnos de segundo grado no lograron los objetivos esperados en evaluaciones oficiales, el titular de Amsafé, Rodrigo Alonso, criticó con dureza al gobierno provincial

El dirigente sostuvo que la provincia “ dinamitó ” el ámbito legal de negociación colectiva con los trabajadores, y denunció que desde enero no hay espacio real de discusión con los docentes .

“Cuando no hay acuerdo hay que buscarlo. Lo que nosotros estamos sufriendo son definiciones unilaterales del gobierno. No discuten con los trabajadores ni con las trabajadoras, imponen una propuesta que ni siquiera se puede debatir”, planteó Alonso. En ese sentido, remarcó que la actitud oficial “rompe con todo” y “es sumamente peligrosa” porque vulnera un espacio establecido por ley.

El conflicto docente se agravó luego de que la provincia decidiera otorgar por decreto el último aumento salarial, tras el rechazo de Amsafé a la oferta paritaria. “¿Qué motivo había para aceptarla?”, se preguntó el dirigente en declaraciones a SolPlay. “Las últimas tres propuestas fueron superadas por la inflación. No hay cláusulas de actualización ni de recuperación del poder adquisitivo. Tampoco hay compromiso para pagar la deuda con activos y jubilados”.

Respuesta

Alonso también apuntó contra las recientes declaraciones del ministro de Gobierno, Fabián Bastia, quien criticó a los sindicalistas y aludió a una supuesta falta de presencia de los dirigentes en las aulas. “Lo que le molesta al funcionario es que en Amsafé deciden los docentes votando, no los sindicalistas solos. Acá hay democracia sindical y eso les duele”, replicó Alonso.

Además, desmintió las acusaciones de kirchnerismo partidario que deslizó el gobierno. “Hay pluralidad de voces, lo que pasa es que ellos quieren imponer. Y con políticas de ajuste no se mejora ni la escuela pública ni los procesos de aprendizaje”, afirmó.

Pruebas de lectura

En relación a las evaluaciones oficiales que revelaron que más de 4.500 alumnos de segundo grado en el departamento La Capital no lograron los resultados esperados en pruebas de lectura, Alonso relativizó las cifras: “No es que no saben leer. No aprobaron una prueba estandarizada con una metodología cuestionable: se los apartó del aula, se los puso frente a una maestra desconocida y en un minuto debían leer palabras sin contexto”. Para el gremialista, el gobierno provincial impone políticas educativas sin consultar a quienes las deben implementar: los docentes.

“La escuela pública se sostiene por el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la educación, que vamos a trabajar en condiciones precarias y con sueldos por debajo de la pobreza. La educación no mejora con decretos ni con marketing pedagógico, mejora con participación, respeto y justicia social”, concluyó.

