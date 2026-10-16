Colastiné Norte: cuatro empresas compiten para hacerse cargo de la limpieza y el mantenimiento por un año del barrio

La Municipalidad de Santa Fe abrió las propuestas para contratar durante 12 meses tareas de mantenimiento vial, limpieza, recolección de residuos y cuidado de espacios verdes. El servicio sumará el chipeado de ramas para reutilizar los residuos verdes.

Mantenimiento integral. La Municipalidad de Santa Fe licita servicios de limpieza, vialidad y espacios verdes en Colastiné Norte.

La Municipalidad de Santa Fe abrió las ofertas económicas de la licitación destinada al mantenimiento integral de Colastiné Norte , un servicio que busca garantizar tareas periódicas de limpieza, conservación de calles y cuidado de los espacios públicos del barrio durante los próximos 12 meses.

El presupuesto oficial asciende a $2.047.850.803,68 y se presentaron cuatro propuestas económicas, que ahora deberán ser evaluadas para avanzar con el proceso de contratación.

La convocatoria contempla trabajos de mantenimiento vial, retiro de ramas y residuos, limpieza de microbasurales y conservación de espacios verdes. Además, incorpora una nueva prestación para el tratamiento de los residuos vegetales mediante el chipeado de ramas.

Mantenimiento de calles, limpieza y espacios verdes

El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, destacó que esta modalidad de contratación se implementa por tercer año consecutivo, luego de los resultados obtenidos en las experiencias anteriores.

“Los resultados de los dos años anteriores fueron buenos, así que, a partir de esa experiencia, volvimos a generar esta licitación, que va a durar hasta 2027”, señaló.

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Uno de los principales componentes del servicio será el mantenimiento vial, que incluye la nivelación de calles de arena, la intervención en sectores con geoceldas y el acondicionamiento de banquinas.

La planificación prevé el repaso periódico de aproximadamente 500 a 580 cuadras por mes, con el objetivo de sostener las condiciones de circulación en el barrio. Ferrero también mencionó la intervención sobre más de 950 cuadras, distribuidas en un esquema de trabajo que contempla distintos períodos de ejecución.

El segundo eje estará enfocado en el retiro de ramas y montones de residuos. Para organizar las tareas, Colastiné Norte se dividirá en cuatro sectores, con un día asignado a cada zona. A su vez, se establecerá una jornada específica para la limpieza de microbasurales.

El tercer componente comprende el mantenimiento de los espacios verdes, con tareas de desmalezado, limpieza y embolsado, además de la atención de cestos en cerca de 50 espacios, entre plazas y canteros centrales de bulevares.

Chipeado de ramas para reutilizar los residuos verdes

Una de las novedades de la licitación será la incorporación del chipeado de residuos verdes, un procedimiento que permitirá procesar ramas acumuladas en distintos sectores de Colastiné Norte y reducir su volumen.

“Este año incorporamos una chipeadora de entre 200 y 400 HP, una máquina muy potente que permitirá procesar el volumen de ramas que muchas veces genera inconvenientes dentro del barrio”, explicó Ferrero.

El material obtenido será procesado en la nueva Estación Verde Colastiné y podrá reutilizarse en canteros y otros espacios públicos de la ciudad. La iniciativa apunta a mejorar la gestión de los residuos vegetales y aprovecharlos como recurso para el mantenimiento urbano.

De esta manera, el municipio busca combinar las prestaciones habituales de limpieza y conservación con herramientas que permitan reducir la acumulación de ramas y mejorar el cuidado ambiental.

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Cuatro empresas presentaron sus ofertas

En la apertura económica se conocieron las propuestas de cuatro empresas y agrupaciones empresariales para ejecutar el servicio durante un año.

Las ofertas presentadas fueron las siguientes:

Alam Co. S.A.: $1.486.884.252,12.

Tecsa: $1.693.526.229,12.

UTE Ecol S.A. – Cocivial S.A.: $1.939.056.634,54.

Eleczar S.A.: $2.068.938.372,24.

La propuesta de Alam Co. S.A. fue la más baja, mientras que la de Eleczar S.A. superó el presupuesto oficial. Sin embargo, la apertura económica no implica una adjudicación: las ofertas deberán atravesar las instancias de evaluación previstas en el procedimiento licitatorio.

El objetivo del municipio es sostener un esquema planificado de intervenciones en Colastiné Norte, con tareas regulares sobre las calles, los espacios verdes y los sectores de disposición de residuos, para garantizar el mantenimiento del barrio durante todo el año.