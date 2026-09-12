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Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Los trabajos buscan reforzar la defensa sobre el río Colastiné y frenar la erosión que amenaza su estabilidad. El tramo final, de 30 metros, debió ser rediseñado porque el proyecto original no contemplaba la toma de agua de Aguas Santafesinas y el conducto subacuático.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

12 de septiembre 2026 · 11:59hs
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Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

La obra de refuerzo del Terraplén Garello, en Colastiné Sur, alcanzó un 85% de ejecución y transita su última etapa con trabajos sobre un tramo de 30 metros de la defensa. La intervención busca reforzar el sector más comprometido por la erosión que provoca la dinámica del río Colastiné y mejorar la capacidad de protección ante eventuales contingencias climáticas.

El tramo final presenta una particular complejidad debido a la presencia de una toma de agua de Aguas Santafesinas (ASSA) y un conducto subacuático, que no habían sido contemplados en el proyecto original de la obra, licitada en 2022.

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Terraplén Garello: la obra llegó al 85% y encara su última etapa en Colastiné Sur

Según explicó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, cuando asumió la actual gestión la obra ya tenía un avance del 85%, pero el proyecto no había previsto la infraestructura de ASSA. El pliego original establecía que la toma debía ser trasladada mediante otro contrato de obra, algo que finalmente no ocurrió.

Por ese motivo, la Provincia debió modificar el proyecto para poder intervenir en el tramo final sin afectar la captación de agua. El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que la toma es la principal fuente de alimentación de la planta de ASSA y abastece al 40% de la ciudad de Santa Fe.

Cómo es la intervención

Los trabajos contemplan la reconstrucción del talud mediante la colocación de enrocado, con piedras cuyo tamaño fue calculado para resistir las máximas solicitaciones de la corriente.

La protección se complementa con un sistema flexible hasta la cota 11, compuesto por geotextil no tejido y mantas de bloques de hormigón de 24 centímetros de espesor.

Además, está prevista la construcción de un muro de hormigón colado in situ de 20 metros de longitud, destinado a reforzar el terraplén.

Finalmente, se reconstruirá el talud superior con suelo cohesivo compactado y cobertura vegetal, con el objetivo de controlar la erosión superficial y contribuir a la estabilidad del sector.

Qué trabajos ya se hicieron

Hasta el momento se completaron las tareas de reconstrucción del talud húmedo y la protección del lecho en una extensión de 200 metros, mediante la colocación de manta geotextil y bloques de hormigón, alcanzando el centro del cauce.

También finalizó el dragado en la margen izquierda, con el objetivo de trasladar material hacia la margen derecha y regularizar el fondo del río en el sector intervenido.

La obra busca frenar el proceso erosivo generado por el río Colastiné sobre su margen derecha, particularmente en una de sus curvas más pronunciadas. Allí se producen importantes profundizaciones al pie del terraplén, lo que genera inestabilidad y compromete la defensa.

La intervención cuenta con una inversión superior a los 17.700 millones de pesos y apunta a resguardar el área y garantizar condiciones de seguridad para Colastiné Norte y San José del Rincón.

La obra está a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Mundo Construcciones SA y Pentamar SA.

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