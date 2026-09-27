Atraparon a tres delincuentes que robaron un Centro de Día para atención de chicos en Colastiné Norte

La denuncia fue recibida en la Comisaría 28ª de Colastiné Norte. Uno de los detenidos fue interceptado cuando circulaba en una moto con un ventilador y vajilla sustraídos, mientras llevaba a su hija de 11 años

Los detenidos junto con algo de la robada y luego recuperado

Esta madrugada, antes de las 3.30, tres hombres ingresaron a un inmueble ubicado en calle Guinuanes al 4900, en Colastiné Norte , donde funciona un Centro de Día con rehabilitación para chicos con discapacidad .

Los delincuentes ingresaron tras forzar una reja y sustrajeron distintos elementos, entre ellos vajilla, utensilios de cocina y electrodomésticos .

Los tres sospechosos fueron aprehendidos poco después por oficiales de la Comisaría 28ª de Orden Público de la Policía de Santa Fe.

La hija de 11 años de uno de los hombres quedó bajo resguardo de las policías de la dependencia y posteriormente fue entregada a su madre.

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La denuncia y el alerta de la empresa de alarmas

Los operadores de la empresa de alarmas que monitorea el establecimiento observaron a través de las cámaras de seguridad a tres hombres dentro del lugar y dieron aviso a la directora, una mujer de 59 años.

La mujer se comunicó telefónicamente con la comisaría de la jurisdicción. Los oficiales llegaron al Centro de Día, entrevistaron a la directora y constataron que los delincuentes habían violentado una reja.

La mujer detalló los elementos faltantes: 40 platos hondos de plástico, 40 platos hondos de vidrio, 40 platos playos y hondos de plástico rojos, 40 tenedores, 40 cucharas soperas, una multiprocesadora blanca, un horno negro, una olla grande de aluminio y un ventilador negro.

Parte de los elementos recuperados tras el robo gentileza

Atraparon a dos sospechosos en una moto

Durante un patrullaje por la zona, los policías divisaron en la esquina de Canillitas y Nuestra Señora de Guadalupe una moto Guerrero Trip de 110 centímetros cúbicos, de color negro y sin chapa patente, en la que transportaban un ventilador.

El conductor aceleró la marcha al advertir la presencia policial, pero fue alcanzado pocos metros más adelante. Los oficiales constataron que el elemento que transportaba era un ventilador y, debajo del asiento de la moto, encontraron cuatro platos hondos de vidrio floreados, dos platos de plástico y tres bolsas de carne picada.

El conductor fue identificado como A. A. L., de 31 años, quien además llevaba consigo a su hija de 11 años.

Los policías aprehendieron a A. A. L. y a F. O. R., de 23 años, mientras que trasladaron a la niña a la comisaría para resguardar su integridad física. Allí quedó al cuidado de mujeres policías.

Recuperaron un televisor robado

Una vez en la dependencia policial, los dos hombres aprehendidos manifestaron que habían estado en una fiesta en la casa de S. D. O., de 32 años.

A partir de esa información, los oficiales se dirigieron hasta una vivienda ubicada en calle Nuestra Señora de Guadalupe, entre Bohanes y Canillitas, donde realizaron un registro domiciliario.

El procedimiento tuvo resultado positivo: los policías aprehendieron a S. D. O. y secuestraron un televisor Philco de 55 pulgadas.

La menor quedó bajo resguardo policial

La niña de 11 años quedó bajo la responsabilidad de las mujeres policías de la dependencia.

A las 4.30, llegó a la comisaría la madre de la menor, una mujer de 29 años, quien la acompañó hasta Medicina Legal, donde finalmente le fue entregada.

Los tres quedaron detenidos por el robo

Los policías informaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que los tres hombres aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran trasladados a Medicina Legal para ser examinados y posteriormente identificados y alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva fue provisoriamente calificada como robo calificado. Además, el fiscal fue informado sobre la situación de la menor de 11 años.