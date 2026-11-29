El dispositivo funcionará en Colastiné Norte y tendrá unos 40 módulos en una primera etapa. Mientras avanzan los trabajos de instalación, 315 personas permanecen alojadas en los centros de asistencia de Alto Verde y Colastiné Sur.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con la puesta en funcionamiento del tercer Centro de Asistencia Integral para alojar a familias afectadas por la crecida del río Paraná . Durante la mañana de este sábado se concretó el traslado y la descarga de unos 26 módulos habitacionales de TECHO en el predio ubicado en Colastiné Norte.

El nuevo dispositivo forma parte del operativo preventivo desplegado por el municipio ante la emergencia hídrica y permitirá ampliar la capacidad de respuesta frente a eventuales necesidades de evacuación. Según lo previsto, en una primera etapa se instalarán alrededor de 40 módulos habitacionales.

La incorporación de este espacio se suma a los dos centros que ya funcionan en Alto Verde y Colastiné Sur, donde actualmente permanecen alojadas 315 personas, de acuerdo con el último informe del Centro de Operaciones municipal, correspondiente a este sábado 28 de noviembre.

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Cómo avanza el tercer centro de evacuados en Colastiné Norte

La llegada de los primeros 26 módulos representa un nuevo paso en el acondicionamiento del predio para recibir a las familias que eventualmente necesiten dejar sus viviendas por el avance del agua.

La planificación contempla el armado de unos 40 módulos durante la primera etapa, aunque la capacidad del dispositivo podrá ampliarse de acuerdo con la evolución de la situación hídrica y las necesidades de alojamiento.

De esta manera, el municipio busca contar con una alternativa adicional para reforzar la asistencia en el sector de la costa santafesina.

Cuántas personas permanecen evacuadas en Santa Fe

Mientras avanzan los trabajos en Colastiné Norte, los otros dos Centros de Asistencia Integral continúan operativos.

En Alto Verde, el Centro Nº 1 alberga a 285 personas: 172 mayores y 113 menores. El espacio cuenta actualmente con 89 módulos habitacionales, de los cuales 74 pertenecen a TECHO y 15 son plegables. Su ampliación finalizó durante la jornada del viernes.

En tanto, en el Centro Nº 2 de Colastiné Sur permanecen alojadas 30 personas, entre ellas 19 adultos y 11 menores.

Así, el total de personas asistidas en ambos dispositivos se mantiene en 315, sin nuevos ingresos durante la jornada del sábado.

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Continúa el operativo por la crecida del Paraná

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná marcó 5,62 metros en el Puerto de Santa Fe este sábado a las 18, mientras que el río Salado registró 2,71 metros en Recreo.

En paralelo, la Municipalidad mantiene los operativos de asistencia a las familias que permanecen en sus viviendas en las zonas afectadas, además de las tareas de monitoreo y mantenimiento del sistema de protección hídrica.

Actualmente hay 35 puntos de operación activos, entre estaciones de bombeo y compuertas cerradas con equipos instalados. También se dispone de motobombas portátiles en Alto Verde y Colastiné Sur para atender posibles acumulaciones de agua por filtraciones próximas a las defensas.

La puesta en funcionamiento del tercer centro en Colastiné Norte se inscribe en estas acciones preventivas, con el objetivo de ampliar la infraestructura disponible ante una eventual necesidad de nuevas evacuaciones.