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Comenzó la subasta récord de bienes incautados al delito: el Gobierno espera recaudar entre $700 y $800 millones

La sexta subasta de la Aprad se desarrolla este viernes en la Estación Belgrano de Santa Fe, con 224 lotes en venta y 8.796 inscriptos de todo el país. La oferta incluye autos, camionetas, motos, lanchas, bicicletas y otros bienes incautados al delito.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de octubre 2026 · 16:39hs
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Más de 5.400 inscriptos de toda la Argentina para la subasta de bienes incautados al delito

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Más de 5.400 inscriptos de toda la Argentina para la subasta de bienes incautados al delito

La sexta subasta de bienes incautados al delito se realiza este viernes en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, con una convocatoria récord de 8.796 inscriptos de todo el país y una oferta de 224 lotes.

El remate, organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), reúne vehículos y otros bienes secuestrados en causas vinculadas con el delito, que salen a la venta con precios base establecidos para cada lote.

La Provincia proyecta recaudar entre $700 y $800 millones con esta nueva edición, que se desarrolla en uno de los principales espacios de eventos de la capital provincial.

Qué bienes se subastan

La oferta de esta sexta edición incluye 91 motocicletas, 80 autos y camionetas, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y 10 máquinas arcade retro para restaurar.

Antes del remate, los interesados pudieron acercarse a la Estación Belgrano para observar los vehículos y los demás bienes incluidos en el catálogo.

La convocatoria alcanzó las 8.796 personas inscriptas, una cifra récord para este tipo de procedimientos en Santa Fe. La cantidad de participantes refleja el interés que despiertan estas subastas, en las que se ofrecen bienes incautados al delito a través de un procedimiento público.

El destino de los fondos

Los recursos obtenidos se incorporan al esquema de administración de bienes y fondos de la Provincia, con destinos vinculados a políticas públicas y programas de asistencia, de acuerdo con los mecanismos establecidos para estas subastas.

La de este viernes es la sexta subasta impulsada por la actual gestión provincial. En las cinco ediciones anteriores, la recaudación acumulada informada oficialmente superó los $5.000 millones.

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