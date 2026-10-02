"Estamos cumpliendo un sueño": Poletti dejó inaugurado el nuevo Jardín Municipal de barrio Alfonso

El Jardín Municipal N° 18 abrió sus puertas y recibirá inicialmente a 30 niños y niñas desde los 45 días a los 3 años. La obra demandó una inversión cercana a los $290 millones y permitirá fortalecer la atención de la primera infancia en los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima.

La Municipalidad de Santa Fe sumó un nuevo espacio a su política de primera infancia con la inauguración oficial del Jardín Municipal N° 18 “Alfonso”, ubicado en avenida Mosconi 2150. La propuesta, impulsada por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti , amplía la red pública de jardines municipales y fortalece el acceso al cuidado, la equidad y el derecho a aprender desde los primeros años.

La apertura da respuesta a una demanda histórica del sector. La convocatoria inicial registró cerca de 60 inscriptos y, a partir de este lunes, los primeros 30 niños y niñas comenzarán a asistir regularmente al establecimiento. Para acercar la propuesta a la comunidad, equipos territoriales de la Municipalidad realizaron un relevamiento casa por casa en los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima.

El jardín funcionará de 7 a 13 y su puesta en marcha se enmarca en un convenio de cooperación con la Fundación CONIN, que utilizará las instalaciones durante la tarde. De esta manera, la Municipalidad suma un nuevo espacio a su red de jardines y fortalece una política pública orientada a acompañar a las familias santafesinas desde la primera infancia.

Igualdad de oportunidades y compromiso de gestión

Durante el acto de apertura, el intendente Juan Pablo Poletti expresó su emoción por la inauguración del nuevo espacio: “Para nosotros es un día muy emocionante, muy feliz, porque estamos cumpliendo un sueño: inaugurar el Jardín Municipal número 18”.En esa línea, agregó: “Lo único que hacemos es potenciar una política pública que ya está demostrada y que es ejemplo en el país, con un jardín municipal cuidado por profesionales capacitados, con vocación y amor, en instalaciones de primer nivel. Nos llena de orgullo y compromiso para continuar por este camino, donde se igualan derechos y le damos la misma oportunidad a niños de cualquier barrio de la ciudad”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Alicia Barletta, destacó la importancia de la planificación y el trabajo territorial: “Nos lo propusimos al comienzo de la gestión para los barrios Alfonso y Santa Rosa de Lima. Fue un trabajo en equipo junto a varias áreas: la Fundación CONIN, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, los concejales y el equipo de Educación. Una vez proyectado el jardín, salimos a recorrer el barrio casa por casa para presentarles esta propuesta para las primeras infancias, algo fundamental, ya que es la etapa donde se construye todo el desarrollo futuro de una persona”.

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Infraestructura, estimulación y articulación comunitaria

Para su puesta en funcionamiento, la Municipalidad llevó a cabo la remodelación integral de un edificio preexistente, mediante una inversión de aproximadamente $290 millones ejecutada a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

El edificio cuenta con tres salas pedagógicas destinadas a niños y niñas de 1, 2 y 3 años; sanitarios y cambiadores adaptados e integrados a cada sala; sala alfabetizadora y dependencias administrativas; y un patio central lúdico diseñado para experiencias sensoriales y de estimulación temprana.

En el patio central también se incorporó un espacio destinado a la huerta comunitaria, un proyecto impulsado junto a la concejal Beatriz “Titi” Barletta. Al respecto, señaló: “Cuando hicimos la huerta en el Hospital de Niños vimos lo que pasa cuando un chico mete las manos en la tierra: mira, pregunta, espera y aprende a cuidar. Los nenes van a regar, a ver crecer las verduras y a descubrir de dónde viene lo que comen. Además, que por la tarde la Fundación CONIN siga trabajando en este mismo patio, promoviendo hábitos saludables, le da todavía más sentido a este espacio”.

La ilusión de las familias y los vecinos del barrio

El impacto de la nueva obra se refleja en el entusiasmo de las familias de los barrios. Marcela, vecina de Santa Rosa de Lima y mamá de Amara, de tan solo un año, expresó su emoción al ver el espacio terminado. “El jardín quedó hermoso, hacía mucha falta una propuesta educativa en el barrio. Además, me va a permitir dejarla y poder salir a trabajar”, remarcó.

Por su parte, José y Claudia, vecinos de barrio Alfonso y abuelos del pequeño Genaro, valoraron la iniciativa como una respuesta maravillosa a una necesidad urgente del barrio, donde viven muchísimos chicos que antes no tenían opciones cercanas. “ Para Genero será una etapa fascinante y completamente nueva que ya empezó a disfrutar cuando vino a conocer las instalaciones la semana pasada, quedó sorprendido”, señalaron felices los abuelos.

A su vez, Ariel y Mónica, papás de Derik y residentes de barrio Roma, se mostraron gratamente impresionados por las instalaciones modernas y luminosas. “Felicitamos a todas las docentes por su calidez. Para nuestro hijo esto representa una oportunidad excelente para socializar, compartir con otros nenes y adquirir nuevos hábitos. Estamos felices”, dijeron.