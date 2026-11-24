El río acumuló dos días seguidos de descenso tras alcanzar un pico de 5,88 metros en el Puerto de Santa Fe. El intendente aseguró que el municipio mantiene los operativos de asistencia, amplía la infraestructura de evacuación y refuerza los controles en las zonas afectadas.

El río Paraná registró una nueva bajante en la ciudad de Santa Fe y se ubicó en 5,77 metros, según los últimos datos de Prefectura Naval Argentina. De esta manera, acumuló 48 horas de descenso luego de alcanzar un pico de 5,88 metros. Sin embargo, la situación hídrica continúa siendo compleja: 298 personas permanecen alojadas en los Centros de Asistencia Integral y el municipio sostiene los operativos de prevención y acompañamiento a las familias afectadas.

Este martes, el intendente Juan Pablo Poletti brindó un panorama sobre la evolución de la crecida y las acciones que desarrolla el municipio. Aunque destacó el descenso del nivel del río, advirtió que la emergencia todavía no terminó y que es necesario mantener las medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

“Seguimos con una situación estabilizada. Por suerte bajó el río después del pico que había llegado a 5,88. Esperamos que siga esta bajante. Por ahora está estabilizado, pero sabemos que el problema no termina ahí, aunque baje 10 o 12 centímetros”, expresó.

En relación con las familias evacuadas, el mandatario precisó que actualmente hay 298 personas alojadas en los centros de asistencia. De ese total, 268 se encuentran en el predio de Alto Verde, donde se esperan nuevos ingresos, mientras que otras 30 permanecen en Colastiné Sur.

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A su vez, continúa la asistencia diaria a cerca de 50 vecinos de la Vuelta del Paraguayo que decidieron permanecer en sus viviendas, pese a que tienen agua en el interior de sus casas. “Se las sigue asistiendo todos los días”, señaló Poletti.

Amplían la capacidad de los centros de asistencia

Frente a la posibilidad de que se produzcan nuevas complicaciones por la crecida, la Municipalidad avanza con la ampliación de la infraestructura destinada a recibir a las familias que deban abandonar sus hogares.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde continúa la construcción de nuevos módulos habitacionales, mientras que en Colastiné Sur se completa el armado de unidades para incrementar la capacidad de alojamiento.

Además, ya se encuentra acondicionado el terreno donde funcionará el Centro de Asistencia Integral Nº 3, con las instalaciones de los servicios de energía eléctrica y agua. En una primera etapa, está prevista la construcción de 40 módulos habitacionales, aunque el predio cuenta con capacidad para llegar a 80.

“Estamos preparados. Por eso es que no dejamos de trabajar y ya estamos instalando el predio número 3, que va a tener en principio 40 módulos y tiene una capacidad para 80 si así lo requiriera”, explicó el intendente.

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En ese sentido, Poletti insistió en que la bajante no significa el final de la emergencia y remarcó la necesidad de sostener los dispositivos de asistencia durante los próximos meses, en función de los pronósticos climáticos y la posibilidad de nuevas lluvias.

“El fenómeno de El Niño no se acaba cuando baja 10 centímetros el río. Seguimos por encima del nivel de evacuación. Es decir, que todavía nuestro problema continúa y, más que el nuestro, el de todas esas familias que tuvieron que dejar su hogar”, advirtió.

Continúan los trabajos en las defensas de Colastiné Sur

Por otra parte, el municipio mantiene las tareas de monitoreo y prevención en Colastiné Sur, donde se registran filtraciones y acumulación de agua en viviendas y patios, principalmente por el comportamiento de las napas.

Los trabajos se realizan de manera coordinada con Defensa Civil de la Provincia, vecinos y organizaciones barriales. Entre las intervenciones se encuentran el refuerzo de puntos críticos mediante la colocación de bolsas y las tareas de bombeo en sectores donde los especialistas consideran que resulta adecuado.

“Estamos permanentemente en contacto con Defensa Civil de Provincia, con los vecinos y con la vecinal, trabajando, bolseando en los puntos críticos y también bombeando donde se debe bombear”, detalló Poletti.

El intendente también explicó que las intervenciones deben respetar estrictamente las recomendaciones técnicas de los ingenieros hídricos, debido a que un bombeo incorrecto podría comprometer la estabilidad de las defensas y los taludes.

“Somos muy respetuosos de los aspectos técnicos de los ingenieros hídricos sobre dónde se puede bombear y dónde hacerlo perjudica la defensa o el talud. Ante tanta presión de agua, si uno bombea y le agrega agua a esa presión, puede provocar que el talud empiece a filtrar agua por abajo, y esto es lo que no queremos”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que las tareas continuarán en los sectores habilitados por los especialistas para evitar daños en las defensas: “No vamos a hacer ningún tipo de bombeo que debilite la defensa, pero sí estamos bombeando en aquellos lugares donde los especialistas lo indican”, concluyó.