Discapacidad en emergencia: un histórico hogar que cuida a personas con discapacidad, al borde del cierre

“Nosotros somos una institución que alberga 18 residentes, todos ellos con retraso mental. Somos pioneros en la ciudad, trabajamos hace más de 30 años en la comunidad y la realidad es que hoy en día estamos teniendo un problema económico muy grande. El dinero que ingresan no nos está alcanzando para la subsistencia del hogar, ni siquiera para pagar los sueldos”, explicó la trabajadora en diálogo con Sol Play.

En emergencia

“Nosotros somos prestadores de obra social, trabajamos con Iapos, Pami, Incluir Salud y hoy en día el nomenclador de las obras sociales, es decir, el que se paga por las personas con discapacidad, no está alcanzando para cubrir los gastos de funcionamiento”, alertó.

“Nuestro principal problema, más allá de las 20 familias que dependen económicamente de su trabajo en el hogar, es que tenemos varios de nuestros residentes no cuentan con una familia. Entonces, hoy en día nuestra pregunta es ¿qué va a pasar con ellos si el hogar tiene que cerrar sus puertas? Porque no tendrían a dónde ir”, advirtió Lucca y agregó: “Somos 18 en total y aproximadamente la mitad no cuenta con una familia que los pueda contener si el hogar cierra sus puertas”.

Lucca confirmó que el riesgo de cierre del hogar “es concreto” porque “tienen una deuda millonaria en ARCA”.

“Apelamos a las autoridades para que nos den una respuesta y también a la comunidad a que se pueda acercar a hacer donaciones de víveres, monetarias o a través de la campaña de socios. Nosotros tenemos socios que aportan voluntariamente dinero todos los meses”, explicó Lucca.

La trabajadora adelantó que “vamos a largar una campaña de padrinos para las grandes empresas que tenemos acá en la ciudad como para ver si los empresarios también pueden ayudarnos a subsanar esta situación”.