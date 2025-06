Colón ya cuenta con árbitro definido para visitar a Chicago

El árbitro principal será Daniel Zamora, quien estará acompañado por Ramón Ortiz como asistente 1, Hernán Antola como asistente 2, y Julián Jeréz como cuarto árbitro. El encuentro será televisado en vivo y marcará un nuevo examen para un Colón necesitado de puntos tras la dura caída ante Temperley.

Un antecedente poco grato para Colón

Zamora tiene un solo antecedente dirigiendo a Colón, y no es precisamente un recuerdo feliz. Fue el 12 de febrero de este año, en el debut del Sabalero en la Copa Argentina, donde empató 1-1 ante San Martín de Tucumán en Rafaela y posteriormente quedó eliminado al caer 3-1 en la tanda de penales. Aquel encuentro marcó el inicio del ciclo de Andrés Yllana, que ahora vive semanas intensas en busca de resultados.

Para Nueva Chicago, en cambio, será la primera vez que Zamora lo dirija oficialmente, lo que agrega un elemento más de análisis a un encuentro que promete ser muy disputado.

Un partido de alto voltaje

Ambos equipos llegan con urgencias: Colón busca no alejarse del Reducido y cortar una racha irregular, mientras que Nueva Chicago quiere hacerse fuerte en casa para escalar en la tabla. En ese contexto, la tarea arbitral será clave para garantizar un desarrollo justo en un duelo que se jugará con alta intensidad.

Zamora, que habitualmente dirige en el ascenso, tendrá una prueba exigente en Mataderos, en un partido que puede marcar un antes y un después en el camino de Colón en la Primera Nacional.

CAMPEONATO DE 1RA. NACIONAL 2025

19ª. fecha:

Zona “A”

Viernes 20-06

Racing (Cba.) c. Dep. Madryn, a las 16.00 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

Sábado 21-06

Almagro c. Tristán Suarez, a las 15.10 horas (TV)

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

San Miguel c. G. y Tiro (Salta), a las 15.30 horas

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Quilmes A.C. c. Dep. Maipú (Mza.), a las 17.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Erik Grunman

Cuarto árbitro: Julio Barraza

Colegiales c. All Boys, a las 19.10 horas (TV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez

Domingo 22-06

Atlanta c. Alvarado (M.D.P.), a las 13.10 horas (TV)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Los Andes c. Arsenal F.C., a las 15.00 horas

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Agustín Flores

Ferro Carril Oeste c. San Martin (T.), a las 15.10 horas (TV)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Felipe Viola

Patronato (Paraná) c. Güemes (S.E.), a las 16.00 horas

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Sebastián Bresba

Zona “B”

Sábado 21-06

Chaco For Ever c. Def. Unidos, a las 16.30 horas

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Mariano Agli

Domingo 22-06

San Telmo c. Chacarita Juniors, a las 13.10 horas (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Ezequiel Brailovsky

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

Agropecuario Arg. c. Def. de Belgrano, a las 15.30 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Diego Romero

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Franco Morón

G. y Esgrima (Mza.) c. Talleres (R.E.), a las 15.30 horas

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Darío Rojas

Cuarto árbitro: Cristian Rubiano

Alte. Brown c. Estudiantes, a las 15.30 horas

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Mariano Rúas

Asistente 2: Martín Alonso

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

G. y Esgrima (J.) c. Estudiantes (Rio IV), a las 16.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Mitre (S.E.) c. Temperley, a las 17.00 horas

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Guido Córdoba

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Ctral. Norte (S.) c. Dep. Morón, a las 17.00 horas en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Mauricio Martín

Lunes 23-06

Nva. Chicago c. Colón, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Hernán Antola

Cuarto árbitro: Julián Jeréz