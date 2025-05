El ministro Puccini sobre los aumentos de la EPE: "Si no hay tarifas adecuadas no puede haber inversión"

"Si no hay tarifas justas no hay inversión"

En esa línea, remarcó que “en el caso de la EPE, si no hay tarifas adecuadas o al menos lo más justas posibles, tampoco puede haber inversión”. Y subrayó que se está trabajando en transparentar la relación entre el aumento de tarifas y la inversión en infraestructura: “Estamos intentando demostrar que tenemos que hacer primero empresas eficientes, porque también cuando antes no se aumentaban las tarifas o se aumentaban pero parecía que caían en saco roto porque no se veían inversiones”.

tarifa tarifas segmentación boleta epe.jpg Jose Busiemi

Puccini explicó que se encaró una reestructuración interna de la EPE para reducir el déficit y destinar más fondos a obras: “Hicimos un trabajo en la EPE para acomodarla, para hacerla más eficiente, para que cuando apliquemos aumentos sea lo más justo posible”.

“El año pasado nosotros tomamos a la EPE con un déficit fiscal de más de 40 mil millones de pesos, hoy estamos en menos de los 10 mil millones de pesos de déficit y haciendo obras”, reveló.

En ese sentido, contrastó el destino actual de los recursos: “En lo que más se invierte es en obra cuando antes en lo que más se invertía era en gastos de funcionamiento, gastos que sino se controlaban teníamos fugas de recursos. Un ejemplo es las horas extra, que al controlarlas bajamos 3.000 millones de pesos”.

Retenciones

El funcionario también hizo mención al contexto macroeconómico y a las medidas nacionales que impactan en la industria: “Estamos muy expectantes por las medidas del Gobierno nacional. Se nos comunicó algo esta semana, les planteamos que para las empresas les es cada vez más difícil exportar con este tipo de cambio. Nos parecía que tienen que revisar medidas. Antes de medidas como la importación de maquinaria usada podrían ponerle igual énfasis a otras medidas sobre retenciones y rever aranceles para los que producen aquí por ejemplo maquinaria agrícola”.

Finalmente, Puccini se mostró optimista con respecto a una posible reducción de retenciones industriales: “Con lo que respecta a la baja de retenciones quiero ser optimista. Creo que se va a dar la medida de las retenciones industriales de entre 3 y 5 puntos que ayuda, pero tienen que seguir mirando las del campo, ojalá que cuando se venza el plazo se siga sosteniendo la baja con una quita definitiva”.