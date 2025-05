Pullaro apuntó a los gremios docentes: "Se terminó el paro como herramienta extorsiva, eso es una realidad"

En uno de los pasajes más duros, Pullaro responsabilizó al gremio docente por haber usado los paros como herramienta política: “Rodrigo Alonso se paraba delante de todos y nos decía cuántos paros íbamos a tener en marzo y en abril. Eso se terminó”, lanzó.

De este modo, el gobernador buscó marcar una ruptura con la lógica gremial de las últimas gestiones. “Hoy los chicos están en la escuela todos los días, como debe ser. Eso es mérito de una decisión política firme”, afirmó.

El mandatario santafesino aseguró que su gestión garantizó un inicio normal del ciclo lectivo tras 14 años de paros reiterados y apuntó directamente contra la conducción del gremio: “Se terminó el paro como herramienta extorsiva. Eso es una realidad”.

Defensa de su política salarial

Pullaro afirmó que durante 2023, los sueldos del sector público crecieron por encima de la inflación, contradiciendo el discurso gremial. “Nadie me discute esos números, aunque no le gusten a algunos sindicalistas”, sostuvo.

Reconoció, sin embargo, que la situación económica es difícil para todos los sectores: “Las cosas no están bien, pero no solo para los empleados públicos. No están bien para nadie: ni para el empleo privado, ni para los jubilados, ni para la industria”.

El equilibrio entre sueldos y obra pública

El gobernador planteó que su gestión busca un equilibrio entre salarios y desarrollo: “No podemos pensar solo en un sector. Hay 40.000 santafesinos que viven de la obra pública. Si dejara de invertir ahí, estaría perjudicando a toda la provincia”.

Además, defendió la racionalización del Estado con 4.700 contratos y cargos menos que en diciembre de 2023, lo cual —dijo— permitió ahorrar para sostener obras y servicios esenciales.