El Niño: Santa Fe definió que las escuelas no recibirán evacuados y estableció pautas para sostener las clases

El ministro de Educación, José Goity, confirmó que los establecimientos educativos no se utilizarán para alojar evacuados, salvo situaciones excepcionales. El protocolo prevé suspensiones de hasta cinco días hábiles y planes para sostener la enseñanza ante las contingencias climáticas.

Escuelas santafesinas. No se usarán como centros de evacuados ante el fenómeno de El Niño, salvo excepciones.

El Gobierno de Santa Fe definió que las escuelas de la provincia no serán utilizadas como centros de evacuados ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño , salvo situaciones excepcionales. La medida busca priorizar el dictado de clases presenciales, garantizar la continuidad pedagógica y evitar que los establecimientos permanezcan cerrados durante períodos prolongados.

La decisión está contemplada en el Protocolo Integral de Actuación del Sistema Educativo Provincial frente a Contingencias Climáticas, Meteorológicas, Hídricas o de Otra Índole , elaborado por el Ministerio de Educación para los establecimientos de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.

El documento establece pautas de actuación ante situaciones que puedan alterar el funcionamiento de las escuelas. Además de sostener el servicio educativo, contempla medidas para resguardar los edificios y organizar las tareas del personal durante las contingencias.

El motivo por el que las escuelas no serán centros de evacuados

El ministro de Educación, José Goity, explicó que la prioridad será mantener las clases presenciales y evitar que los edificios escolares se destinen al alojamiento de personas evacuadas, ya que esa utilización podría demorar el regreso de los estudiantes a las aulas.

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"El primer criterio es no utilizar las escuelas como centros de refugiados. La prioridad son las clases presenciales y, si las utilizamos como centros de evacuados, demoramos el regreso; por eso, salvo excepcionalidades, lo vamos a evitar", afirmó el funcionario ante la prensa.

Goity realizó estas declaraciones durante la jornada El Senado va a la Escuela, una iniciativa orientada a promover la formación cívica y acercar a los estudiantes al funcionamiento del Poder Legislativo. De la actividad también participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y la senadora nacional Carolina Losada.

El ministro reconoció que uno de los principales desafíos podría presentarse en las localidades y zonas rurales, donde las lluvias intensas pueden afectar la transitabilidad y dificultar el acceso de alumnos y docentes a los establecimientos.

"Seguramente tengamos dificultades en los entornos rurales porque los caminos se hacen inaccesibles", advirtió Goity, quien señaló que existen planes de contingencia para afrontar esas situaciones.

El Niño en Santa Fe: cuándo podrán suspenderse las clases

El protocolo establece que la regla general será sostener las actividades escolares siempre que las condiciones permitan desarrollar las tareas educativas de manera segura.

Sin embargo, cuando una contingencia climática, meteorológica o hídrica impida el normal funcionamiento de un establecimiento, las Delegaciones Regionales de Educación podrán disponer el cese de las actividades mediante una decisión fundamentada y establecer el período durante el cual se aplicará la medida.

Según lo previsto, la suspensión podrá extenderse hasta cinco días hábiles y renovarse por un período equivalente si persisten las condiciones que impiden el desarrollo normal de las clases.

En caso de que las dificultades se prolonguen, las autoridades deberán evaluar alternativas para recuperar la presencialidad y garantizar la continuidad del servicio educativo.

La aplicación de estas medidas dependerá de las condiciones concretas de cada zona y de las dificultades que puedan presentarse para el funcionamiento de las escuelas.

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Cómo se garantizará la continuidad pedagógica

Cuando las condiciones climáticas impidan asistir a las aulas, cada establecimiento deberá poner en marcha un Plan Institucional de Continuidad Pedagógica.

Este mecanismo contempla actividades previamente planificadas, diseñadas para implementarse de manera inmediata y someterse a una evaluación progresiva durante el período en que no sea posible desarrollar clases presenciales.

Las propuestas deberán adecuarse a la planificación escolar vigente y contemplar los contenidos prioritarios de cada nivel educativo, con el objetivo de reducir el impacto de las interrupciones sobre los aprendizajes.

De esta manera, el Ministerio de Educación busca establecer criterios comunes para responder a las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño en Santa Fe, con especial atención a la seguridad de las comunidades educativas, el cuidado de los edificios y la continuidad de las clases.

La estrategia apunta a evitar el cierre prolongado de las escuelas y a sostener la presencialidad siempre que las condiciones lo permitan, mientras que el uso de los establecimientos como centros de evacuados quedará reservado para situaciones excepcionales.