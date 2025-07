La Cámara de la Construcción de Santa Fe rechazó el cierre de Vialidad: "Hay incertidumbre; las rutas no son un adorno"

Desde la Cámara plantearon que la medida genera más preguntas que respuestas, en especial sobre el futuro de los 30.000 kilómetros de rutas nacionales que no serán concesionadas al sector privado.

En ese sentido, Benuzzi advirtió: “El Estado o el Gobierno Nacional hace este anuncio, pero inmediatamente no ofrece una alternativa. Eso es lo que genera incertidumbre”.

Un organismo que no es decorativo

Para Benuzzi, el cierre no solo es preocupante por lo que implica en términos administrativos, sino también por su rol técnico y federal. “Vialidad Nacional no es un organismo de adorno dentro de la estructura. Y aparte también es entender el verdadero federalismo que tiene el país”, señaló en declaraciones a la emisora LT10.

En su experiencia reciente, tras recorrer rutas de Mendoza, San Luis, Córdoba y Santa Fe, planteó que para la ciudadanía “no está claro cuál es una ruta nacional, cuál es una provincial o una avenida”, y que esto refuerza la necesidad de tener estándares definidos y estructuras con capacidad técnica.

“Son organismos que tienen manuales técnicos para implementar cómo tiene que ser una ruta segura por ejemplo, no es menor; más que nada en países como Argentina, donde la logística y la producción se mueven por las rutas”, subrayó.

Planificación, federalismo y deuda en infraestructura

La Cámara no niega la posibilidad de discutir cambios en el funcionamiento del organismo. “Convengamos en algo: no están óptimas las rutas nacionales. No está mal que se replantee cómo tiene que funcionar, pero por lo menos tiene que haber una planificación cuando se determina el cierre de un organismo tan importante”, planteó.

Vialidad Nacional Javier Milei Manuel Adorni rutas nacionales Ruta Nacional 11.jpg

Benuzzi también expresó inquietud sobre el futuro del personal técnico especializado y la pérdida de capacidad de planificación a escala país. “¿Qué pasa con los cuadros técnicos que están adentro de Vialidad Nacional? ¿Qué planificación federal va a haber?”, se preguntó.

Además, cuestionó la falta de visión estratégica. “Las rutas no son un adorno. Hay todo un debate que debe ser planteado sobre qué planificación de país queremos. Uno puede entender la deuda pública como un número matemático económico. La deuda en infraestructura es una deuda invisible”, expresó. En esa línea, advirtió que cualquier empresa internacional que piense en invertir en Argentina, lo primero que analiza es “cómo está la red de infraestructura”.

Santa Fe y el debate sobre la transferencia de rutas

En relación a la posibilidad de que las provincias tomen el control de rutas nacionales, Benuzzi reconoció que Santa Fe, a través de su vialidad provincial, tiene fortalezas, pero señaló que eso no alcanza si no hay financiamiento adecuado. “Después también hay que ver cómo se sustenta esa red de infraestructura. Porque también tienen que tener un mantenimiento periódico considerable”, afirmó.

También remarcó que hay rutas que no son sustentables en términos económicos, pero sí lo son desde una mirada estratégica regional. Y eso, dijo, también es responsabilidad del Estado federal.

“No se puede desestimar la necesidad de una red nacional”

El titular de la Cámara fue contundente: “No es un organismo caprichoso. Como todo organismo federal o nacional, debe ser mejorado. No está mal que se cuestione, que sea más eficiente, pero no se puede bajo ningún concepto desestimar la necesidad de una red de infraestructura vial nacional”.

Finalmente, sostuvo que el reclamo del sector privado es concreto: “Que se aggiornen ciertas estructuras no está mal. Que se haga una planificación, un rumbo de país federal, es lo que la Cámara Argentina de la Construcción pide”.

“Lo que quiere cualquier empresa de obra pública o cualquier empresa que quiera instalarse en el país, es una planificación más o menos seria, más o menos a 5 o 10 años. Cuando una empresa quiere instalarse en una región necesita saber por lo menos qué planificación nacional va a tener y qué nivel de infraestructura le van a prometer”, concluyó.