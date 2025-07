El gran desafío que tiene Martín Minella en Colón a la hora de encontrar un equilibrio

Si se enumeran nombres como los de: Pulga Rodríguez, Christian Bernardi, Ignacio Lago, Emmanuel Gigliotti y Facundo Castro, está claro que para la categoría, son nombres de jerarquía y que están por encima de la media.

Obviamente que no atraviesan su mejor momento, pero para el DT no es fácil elegir, ya que no pueden jugar todos juntos, salvo alguna excepción.

Por ello, Minella tendrá que relegar a alguno de los mencionados al banco de suplentes, para intentar buscar un equilibrio y no amontonar nombres.

Pero además, administrar energías, ya que varios de los mencionados no se caracterizan por el despliegue y la dinámica. Por los cual, Minella tendrá que buscar un equilibrio entre jerarquía y sacrificio para que no sea un equipo desbalanceado.

En su momento, Andrés Yllana optó por un equipo más vertical y priorizando el orden defensivo con jugadores más combativos, pero está claro que la apuesta no le resultó y lo terminaron echando.

Mientras que Minella para el partido ante Chaco For Ever apostó por una formación más ofensiva, incluyendo a Bernardi y Gigliotti quienes habían sido relegados por Yllana.

Para este partido ante Almirante Brown y la con la necesidad imperiosa de ganar es posible que Minella mande a la cancha a todos los jugadores antes mencionados. Pero no siempre podrá ser así y es allí en donde se verá la mano del DT.

Por ahora el primer escollo es Almirante Brown un débil rival que está por debajo de Colón en la tabla y al cual el Sabalero está obligado a ganarle, en la vuelta del Pulga Rodríguez y seguramente con una formación muy ofensiva.