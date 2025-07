La vicegobernadora Gisela Scaglia respaldó a Javier Milei: "El camino no es lo que el kirchnerismo propone"

La vicegobernadora a cargo del Ejecutivo de Santa Fe, Gisela Scaglia, criticó con dureza la actividad legislativa del Senado de la Nación, que en la última sesión aprobó un aumento jubilatorio y declaró la emergencia en discapacidad. “El camino no es el que el kirchnerismo propone”, aseveró.

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la representante del Gobierno de Santa Fe respaldó también el anuncio del presidente Javier Milei de vetar ambas iniciativas. “Cuando uno abre la ley, es realmente impagable. No solamente por el monto, sino que porque de nuevo vuelven a pensar que el sistema jubilatorio termina siendo un lugar donde nadie tiene que pagar ni poner nada”, criticó.

“La Argentina tiene que darse otro debate, que es el de una reforma seria y consciente del sistema previsional. Los que votaron esto (por el kirchnerismo) son los mismos que, cuando hubo un gobierno como el de Macri que propuso una fórmula jubilatoria donde hoy todo el mundo estaría mucho mejor, tiraron 14 toneladas de piedras”, remarcó.

Pese a respaldar el anuncio de veto, Scaglia reconoció que el reclamo de los jubilados y las instituciones que trabajan con personas con discapacidad es válido. “Que te digan que tienen que cerrar porque no se acomoda un nomenclador, es tremendo, pero no tendría que ni ser una ley, se tendría que acomodar directamente al honorario que tiene que cobrar el profesional”, indicó.

"En nombre de la discapacidad se avivó mucha gente", afirma la vicegobernadora

“No se debería haber aprobado una ley para arreglar un nomenclador, porque lo que había que arreglar era como se paga a las organizaciones con discapacidad. Pero lo que además tenés que hacer es aumentar los controles. Estamos de acuerdo con las auditorías, porque en nombre de la discapacidad se avivó mucha gente. Entonces auditen las pensiones, pongan orden y después cumplan con lo que tienen que cumplir”, sostuvo la vicegobernadora de Santa Fe.

Además, Scaglia insistió en que el Gobierno nacional tiene que “dialogar con quiénes sí están dispuestos a acompañar”. “Santa Fe propone otro camino que tiene que ver con dialogar, con entender que no vale reclamar todo. Hay que reclamar lo que uno siente que corresponde reclamar. En esta Argentina, que el kirchnerismo dejó quebrada, a muchos argentinos llegar hasta acá con el déficit y gran parte de la inflación bajo control y con perspectivas para adelante, les ha costado un sacrificio muy grande para que políticamente alguien piense que todo se puede tirar por la borda”, analizó.

“Acá hay gente que quiere que a la Argentina le vaya bien y hay otros que quieren volver a las mismas prácticas de siempre y eso es lo que la gran mayoría de los argentinos dicen que no. Yo no quiero que el kirchnerismo vuelva a gobernar a la Argentina, me gustaría más un modelo santafesino, porque yo creo que hay otra forma de hacer las cosas”, concluyó.