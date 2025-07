"La Virgen me salvó", dijo Marcelo, uno de los heridos en el choque entre un colectivo y un camión en la Ruta 11

Relató su experiencia desde el Hospital Cullen donde está internado tras sufrir politraumatismos. “Lo vi venir encima y no me dio tiempo a nada”, contó

accidente fatal ruta 11 Imágenes del accidente fatal en ruta 11 gentileza

Marcelo permanece internado en el Hospital José María Cullen con politraumatismos, principalmente en una de sus rodillas, donde los médicos evalúan una posible intervención quirúrgica. En diálogo con LT10, relató cómo vivió los angustiosos segundos previos al impacto: “Yo no vi nada, nada. Levanté la mirada y ya lo tenía al camión encima. No me dio tiempo a nada, ni a atajarme”.

El joven viajaba con su pareja en la parte delantera del colectivo, junto a otros pasajeros de Avellaneda. Según contó, fueron ellos quienes sufrieron las lesiones más graves, y muchos tuvieron que ser rescatados entre hierros retorcidos y vidrios rotos. “Sacamos fuerza de donde no teníamos para poder salir”, describió.

También se refirió al accionar de las fuerzas de seguridad y bomberos: “Fueron bastante rápidos en llegar, en eso no hay quejas. Pero cuando me enteré que el chofer y el coordinador habían muerto, fue durísimo”.

El colectivo se incrustó contra un camión que trasladaba aerosoles de la firma Fuji. Para Marcelo, si ese camión no hubiese estado cubierto con una lona, el desenlace para quienes iban en los primeros asientos habría sido letal: “Estoy vivo de milagro. Yo tengo tatuada una Virgen en el pecho y siento que fue ella la que me protegió”.

Saqueos e intervención policial

Tras el choque, personal de Infantería debió intervenir durante varias horas en la escena del siniestro para evitar que el camión fuera saqueado, ya que transportaba mercadería de valor. Recién cerca de las seis de la mañana los bomberos pudieron completar sus tareas en el lugar.

