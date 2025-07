Madelón, sobre el ascenso de Unión en 1989: "Lo que pasó en esa final es eterno"

LEER MÁS: Se cumplen 36 años del histórico ascenso de Unión en 1989

El camino del entonces volante hacia Unión fue tan inesperado como determinante. Tras quedar libre en San Lorenzo a fines de 1988, eligió vestir la rojiblanca sin imaginar lo que vendría. “Habíamos llegado a semifinales de la Libertadores, yo era titular con el Bambino Veira. Pero tenía una cláusula del 20% y quedé libre. Los clubes de Primera tenían un pacto y no podías pasar a otro. Me llamaron de Racing de Córdoba y Chaco For Ever, pero elegí Unión… sin saber bien a dónde iba”, confesó.

“Para mí fue ir al mejor club del mundo”, agregó Madelón. “No tenía representante, no había redes, no había nadie que te guiara. Me encontré con una institución que me permitió madurar, crecer, conocer la vida”.

La revancha, la frutilla del postre de Unión

Aquella final ante Colón aún resuena. Unión llegaba con ventaja por el 2-0 conseguido en la ida en el Brigadier López, y en el 15 de Abril lo liquidó con un derechazo de Madelón que desató el delirio. “Ese equipo tenía alma. La defensa era toda de pibes del club: Altamirano, Tomé, Mauri, Humoller. Algo que siempre soñé para Unión, aunque hoy es muy difícil por la economía”.

Durante la entrevista también recordó una anécdota que pinta de cuerpo entero el clima de esos días: “La noche antes del segundo partido me crucé al Flaco Zuccarelli en el ascensor y le pregunté si estaba cagado. Le dije que estuviera tranquilo, que íbamos a ganar. Años después, como DT, me pasó algo igual con Nacho Malcorra antes de un clásico que también ganamos”.

Para Madelón, lo vivido en 1989 trasciende cualquier camiseta: “Cuando voy a Santa Fe siento que los hinchas de Colón me respetan. No me quieren, pero me respetan. Lo que pasó en esas finales fue eterno. Es un clásico que no se olvida más”.