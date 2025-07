Con un Messi inspirado, Inter Miami superó a New England Revolution

Con el triunfo, y con tres partidos menos que la mayoría de sus rivales, el equipo dirigido por Javier Mascherano está quinto en la conferencia este con 35 puntos, en zona de play-offs, mientras que el Revolution es undécimo con 24 unidades.

En la próxima fecha el Inter tendrá que recibir a Nashville, el próximo sábado 12 de julio a partir de las 20:30 horas (horario argentino), mientras que New England jugará en mismo día y horario, como visitante ante Austin FC.

La primera llegada del partido se dio a los 25 minutos, con un remate bajo y cruzado del delantero argentino Luca Langoni, que se fue desviado por el palo izquierdo del arquero Oscar Ustari.

Un minuto más tarde, Messi abrió el marcador aprovechando un error defensivo para capturar una pelota suelta en el área rival, para luego rematar de volea con la pierna izquierda y marcar el 1-0.

Pasaron once minutos y el atacante argentino volvió a convertir, después de un buen pase filtrado del volante Sergio Busquets, quien habilitó la diagonal del “10”, que remató bajo y cruzado con la zurda.

La última jugada de peligro de la primera mitad llegó en el segundo minuto de descuento, con un disparo desde el borde del área del delantero Leonardo Campana, que se fue pegado al palo derecho de Ustari.

Ya en la segunda mitad, el primer ataque fue del local, a los 19 minutos, con un mano a mano de Campana que fue desviado por Ustari sobre su palo derecho. El rebote le quedó al extremo argentino Tomás Chancalay, que no pudo convertir ante el arco descubierto.

En 26 minutos de la segunda parte, que fue dominada por el New England, el delantero costarricense Luis Díaz se desprendió por derecha y encaró a Ustari, que pudo desviar su remate fuerte y alto, pero que salió muy central.

El descuento llegó a los 34 minutos del complemento, con una recuperación del volante Carles Gil, que encaró y remató con la derecha desde el borde del área, con un buen disparo que entró por el caño izquierdo del guardameta de 39 años.

