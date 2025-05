Paro de colectivos en la ciudad de Santa Fe: "Los empresarios están plenamente dispuestos a trabajar"

Desde la Municipalidad de Santa Fe insisten en que no hay conflicto local que justifique el paro nacional de transporte y aseguran que harán todo lo posible para que mañana haya colectivos

Ante el anuncio de un paro nacional de transporte previsto para mañana, desde la Municipalidad de Santa Fe insisten en que harán todo lo posible para evitar que la medida afecte a los usuarios locales. Funcionarios aseguran que en la ciudad no existen conflictos gremiales que justifiquen la medida y destacan los avances en la conectividad urbana.

"Siempre se trata de evitar, siempre se está con diálogo", afirmó el intendente Juan Pablo Poletti en declaraciones a la prensa, y agregó: “Esto se decide en Buenos Aires, cuando acá no hay ningún tipo de conflicto sobre el transporte. Desde la crisis del transporte casi no hemos tenido paros, gracias a la gestión. Hemos agregado tres líneas y realmente no lo entendemos”.