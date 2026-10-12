La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, explicó que el Ejecutivo busca ampliar sus facultades para impulsar búsquedas especiales con recompensas sin un pedido previo de la Fiscalía. Además, analiza crear un programa de desarme voluntario para retirar armas de circulación

Prófugos más buscados: el Gobierno busca más autonomía para ofrecer recompensas y analiza un plan de desarme voluntario

El Gobierno de Santa Fe busca ampliar las herramientas del sistema de recompensas para la búsqueda de prófugos y analiza la posibilidad de implementar un programa de desarme voluntario para retirar armas de circulación.

Así lo explicó Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de la provincia , al detallar los cambios que el Ejecutivo pretende impulsar en el marco de la discusión legislativa sobre herramientas para mejorar el sistema de seguridad pública.

Actualmente, las recompensas se otorgan a solicitud de la Fiscalía. La intención del Gobierno es contar con mayor autonomía para impulsar búsquedas especiales y ofrecer una recompensa en aquellos casos en los que la Justicia haya solicitado la captura de una persona, pero no haya requerido un incentivo económico para obtener información sobre su paradero.

“Hoy las recompensas son exclusivamente a solicitud de la Fiscalía”, explicó Masneri en declaraciones a LT10.. En ese sentido, señaló que al Poder Ejecutivo le interesa desarrollar medidas propias que permitan sumar recompensas a determinadas búsquedas y ampliar el alcance del programa.

Unas 20 personas en la web de los más buscados

La funcionaria también se refirió a la renovación de la página web destinada a difundir información sobre personas buscadas, los montos de las recompensas y los canales para aportar datos a las autoridades.

Según precisó, la página reúne aproximadamente 20 personas especialmente buscadas, aunque aclaró que ese número no representa la totalidad de quienes tienen un pedido de captura vigente. La diferencia está en que no todas las personas buscadas por la Justicia reúnen las condiciones para integrar el listado de los más buscados o contar con una recompensa.

La plataforma también incorpora información sobre personas con búsqueda de paradero y casos sin resolver, con el objetivo de que la ciudadanía pueda aportar datos que contribuyan al esclarecimiento de delitos.

Masneri sostuvo que la renovación apunta a facilitar el reconocimiento de las personas buscadas y dar mayor visibilidad a las recompensas disponibles. Además, remarcó que, ante la posibilidad de cruzarse con alguien que figure en la página, no se debe intentar interceptarlo ni establecer contacto, sino informar a las autoridades.

Recompensas de hasta $70 millones

El sistema contempla distintos montos según las características de cada caso. De acuerdo con lo explicado por Masneri, existen escalas para delitos culposos y búsquedas de paradero, homicidios y homicidios especialmente complejos.

En esta última categoría se consideran circunstancias particulares, como posibles vínculos con bandas narcocriminales, el tiempo transcurrido o situaciones dudosas alrededor del hecho investigado.

La funcionaria señaló que las recompensas por los casos más complejos parten de los 25 millones de pesos y que el monto máximo llega a 70 millones de pesos por información que permita dar con Matías Gazani, uno de los prófugos más buscados.

Además, aseguró que el mecanismo continúa activo y confirmó que la semana pasada se abonó una de las recompensas.

La posibilidad de un plan de desarme voluntario

Otro de los ejes que el Ejecutivo pretende incorporar es la creación de programas de recompensas vinculados al desarme voluntario. La propuesta apunta a incentivar la entrega de armas y evitar que permanezcan en circulación, especialmente cuando se trata de armamento en situación irregular.

“Para el Poder Ejecutivo es trascendente porque vamos más atrás de la prevención del delito, vamos directamente al objeto que lo causa”, explicó Masneri.

La funcionaria planteó que la tenencia ilegal de un arma puede derivar en distintos hechos delictivos, ya sea porque se utiliza para cometer un delito, se vende o se adquiere con esa finalidad. Por eso, consideró que promover el retiro voluntario de armas podría convertirse en una herramienta preventiva.

La iniciativa todavía forma parte de las alternativas que el Gobierno busca desarrollar y no fue presentada como un programa ya implementado.

También mencionó las dificultades que enfrentan quienes buscan declarar o regularizar un arma en la provincia. En ese marco, Masneri advirtió que existen casos en los que credenciales vencidas convierten en irregulares armas que anteriormente estaban en situación legal.

La funcionaria reconoció que se trata de una problemática que excede las competencias provinciales, ya que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) depende del Gobierno nacional.