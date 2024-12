Puente Santa Fe - Santo Tomé, reforma constitucional y seguridad: los ejes que destacó Garibaldi de cara a 2025

Se refirió puntualmente a la situación del parque industrial Los Polígonos: "Desde hace 10 años que se creó Los Polígonos está la necesidad de mayor potencia de energía, algo básico para cualquier industria. Siempre se estuvo cerca de resolver pero nunca se hizo, ahora logramos ponernos de acuerdo entre la provincia, la Municipalidad y los privados, cada uno pone una parte y se va a permitir una mayor potencia que será no solo para Los Polígonos sino para todo el norte de la ciudad de Santa Fe".

Infraestructura vial y Puente Santa Fe - Santo Tomé

Hablando puntualmente de caminos, Garibaldi se expresó sobre el estado de la Circunvalación Oeste de Santa Fe: "Quiero que la Circunvalación de Santa Fe sea una Circunvalación productiva, ahora está muy deteriorada en su carpeta asfáltica pero también en su iluminación que está en obra e incluso falta el mantenimiento de las banquinas. Queremos que tenga mejores conexiones con la ciudad, por ejemplo por calle Mendoza que permitiría conectar con el Hospital de Niños o el Hospital Iturraspe además de permitir el tránsito vehicular y los camiones.

A su vez, se postuló sobre el nuevo Puente Santa Fe - Santo Tomé: "Es tan esperado como prometido. Desde el Gobierno provincial se pensó que si se seguia haciendo lo que se vino haciendo antes sobre reclamar la deuda de Nación, pedir o gestionar muy probabemente nos pase lo mismo que nos pasó antes, que es nada".

"En tiempo récord se logró hacer el proyecto, se logró licitar y en marzo o abril del año que viene la obra va a empezar. Está prevista que demore dos años, ojalá se pueda cumplir, el objetivo es que antes de que termine la gestión de Pullaro el nuevo puente esté inaugurado", destacó el senador.

Reforma constitucional

Respecto a la pregunta sobre la reforma constitucional que se viene en Santa Fe y la postura de Garibaldi a la hora de posibles cambios que esto conlleve, el legislador manifestó: "Yo como senador tengo fueros, lo que quiere decir que la justicia no me puede investigar, no quiero eso, la justicia debe investigar lo que tenga que investigar y hoy no lo puede hacer. Queremos fueros en la provincia".

Por otro lado, Garibaldi se pronunció a favor de eliminar las reelecciones indefinidas "y que no haya mandatos que se perpetuen en el poder, si en el caso del gobernador para que tenga una reelección pero en todos los cargos buscamos eliminar la reelección indefinida".

"Yo creo que en los ámbitos legislativos pueden tener dos o tres períodos, pero en el ámbito ejecutivo debería tener una sola reelección. Sino sucede que hay presidentes comunales que están en su cargo por 30 años, legisladores lo mismo, dos o tres reelecciones si porque te permite proyectos de mediano plazo, la experiencia, etc., pero tiene que tener un corte", agregó sobre esto.

El senador por La Capital se mostró a favor de ampliar los períodos de sesiones ordinarias: "La Legislatura de Santa Fe comienza el período de sesiones ordinarias el 1 de mayo, eso no va mas. La gente de a pie no se toma un descanso de meses, no existe eso. Queremos eliminar todo tipo de privilegios".

Además, Garibaldi habló del proyecto que plantea proponer que por constitución se instale la Ficha Limpia: "Queremos que ninguna persona que haya sido condenada pueda ejercer cargos públicos".