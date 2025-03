¿Qué pasará el 14 de Abril en materia de seguridad para Colón y Unión?

LEER MÁS: Se realizó la asamblea ordinaria en la Liga Santafesina de Fútbol

Presentaciones en cancha y jubileo tatengue

Unión viajará ese día al Norberto Tomaghello para visitar, desde las 19, a Defensa y Justicia, por la fecha 13 del Torneo Apertura.

Asimismo, la Primera Nacional diagramó ese 14, en el Brigadier López y a las 20, una nueva presentación de Colón, en este caso recibiendo a San Telmo por el capítulo 10 de la temporada.

A todo lo expuesto se suma el habitual jubileo de los hinchas rojiblancos, que se agolparán en la sede para esperar el primer segundo del 15 de Abril y celebrar los 118 años de fundación.

No se descarta algún pedido para no tener a Colón jugando el mismo día, aunque seguramente esto se ratificará o no en los próximos días.