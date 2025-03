Talpone: "Ojalá podamos ascender con Colón y me pueda quedar mucho tiempo más"

LEER MÁS: Pereyra: "El juego de Colón siempre está enfocado en el arco rival"

A pesar de la dificultad del partido, subrayó la importancia de sumar en una cancha complicada: "Sabíamos que iba a ser un partido peleado en la mitad de la cancha, pero por suerte pudimos traer algo. Queríamos los tres puntos, pero es un punto positivo", explicó.

Su rol ofensivo y la evolución táctica

En cuanto a su participación más ofensiva en el partido, Talpone señaló que tanto él como el cuerpo técnico le han pedido llegar más cerca del área rival. "Me pide eso el Pata. A mí también me gusta llegar por sorpresa, y el otro día tuve una posibilidad que no entró, pero me gusta ese rol", dijo, refiriéndose al estilo de juego que le permite generar situaciones claras. Además, destacó que su rol táctico varía según las necesidades del partido y el rival. "Dependiendo del juego, a veces me retraso más, y en otras ocasiones trato de soltarnos para llegar al área. Es lo que pasó en el último partido", comentó.

La jerarquía de Gimnasia y la dificultad del encuentro

Talpone comparó el partido ante Gimnasia con otros encuentros difíciles del torneo, resaltando la jerarquía del rival. "El partido pasado con Central Norte también fue complicado, pero este fue el más difícil, por la jerarquía del rival. Gimnasia es un equipo que peleó el ascenso el año pasado, y se hace muy fuerte de local", destacó. A pesar de no conseguir la victoria, el volante expresó su satisfacción por el punto obtenido, con la mirada puesta en sumar de a tres en casa para seguir en la pelea por los primeros puestos.

La química en el medio campo con Garrido

Al referirse a su vínculo en el medio campo con Oscar Garrido, quien fue titular en el partido ante Gimnasia, Talpone resaltó el buen entendimiento entre ambos jugadores. "Somos todos similares en el juego. Oscar, Alan, y los demás tratamos de dar lo mejor para el equipo. Cada uno tiene características diferentes, pero la idea es sumar para el grupo", explicó, destacando la importancia del trabajo colectivo por encima de las individualidades.

La madurez del grupo y el trabajo constante

Sobre la evolución del equipo en comparación con el año pasado, Talpone señaló que el grupo ha madurado y se ha vuelto más firme. "El equipo está más firme, el grupo está bárbaro. El partido contra Gimnasia fue uno de los más difíciles, pero lo sacamos adelante ante todas las adversidades", reflexionó. Sin embargo, también destacó que la clave está en no dejarse llevar por los buenos resultados, y que aún quedan aspectos a mejorar: "Cuando ganamos no somos los mejores, y cuando no lo hacemos no somos los peores. Tenemos que seguir corrigiendo las cosas que no salen bien, y seguir haciendo lo que estamos haciendo bien", concluyó.

El desafío ante Gimnasia de Jujuy

Con la mirada puesta en el próximo duelo contra Gimnasia de Jujuy, Talpone afirmó que el equipo está trabajando con entusiasmo para imponer su juego en casa. "Ya estamos analizando a Gimnasia de Jujuy. Sabemos que es un equipo que viene de buenos resultados, que juega bien y tiene buenos jugadores. Como todos los partidos, de local tenemos que sumar de a tres", aseguró, dejando claro el objetivo de seguir creciendo y cosechando puntos importantes.

LEER MÁS: Colón, con cuatro bajas confirmadas ante el Lobo jujeño

Sobre su futuro en el club, Talpone expresó su satisfacción por haber renovado contrato con Colón, un club con el que se siente muy cómodo. "Estoy muy cómodo y feliz en este club. Me hicieron sentir muy bien desde que llegué, tanto la dirigencia como los compañeros y la gente que trabaja día a día en el club", comentó. Además, el mediocampista tiene claro su objetivo: "Ojalá podamos cumplir con el objetivo de ascender, y que me pueda quedar mucho tiempo más", concluyó con esperanza y compromiso hacia el futuro.

Un presente alentador

Con una mentalidad positiva y un claro enfoque en la mejora continua, Nicolás Talpone se muestra comprometido con el proyecto de Colón. Sabe que el camino hacia el ascenso es largo, pero la confianza en el equipo y en el cuerpo técnico son claves para seguir creciendo y lograr el objetivo final.