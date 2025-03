"No podemos dormir, es un descontrol": vecinos denuncian que las picadas, alcohol y suciedad se apoderaron de Av. Galicia

Embed

Uno de los vecinos de la zona que se prestó a dar testimonio afiirmó: “Todo lo que pasaba en la Costanera lo tenemos en nuestra zona. Ya no es solo el fin de semana, ahora arrancan los jueves después de la 1 de la mañana. Las motos hacen wheelie entre los autos, las puertas se abren para que suenen los parlantes a todo lo que dan. El ruido es insoportable, y se puede escuchar hasta 100 metros de distancia”.

av galicia aristobulo portada.jpg Vecinos denuncian que las picadas, alcohol y suciedad se apoderaron de Av. Galicia

Descontrol en la zona

Según los relatos de los residentes, "los autos y motos ocupan las dos manos de la Avenida, mientras los conductores y pasajeros hacen picadas, giran en U y se meten en contramano". Sobre esto agregaron: “Cuando arranca el semáforo, la gente se lanza a hacer maniobras peligrosas. Y sobre la calle Rivadavia, los autos pasan a la par haciendo picadas con motos”.

Embed

Afirman que los desmanes se extienden hasta altas horas de la madrugada: “Es imposible dormir. A las 4 o 5 de la mañana sigue la música, las frenadas de autos. Los autos están en doble fila y hasta comparten conservadoras con alcohol. Al día siguiente, cuando los de la Municipalidad vienen a limpiar, las bolsas que recogen están llenas de bebidas alcohólicas”.

Venta de alcohol y suciedad

El problema no solo se limita al ruido y las maniobras imprudentes. “Se está viendo una gran venta de alcohol, incluso a menores. Es algo que hemos presenciado cuando recorrimos la zona. Muchos vecinos llaman al 911, pero no hay respuestas contundentes”, continuó.

Embed

Un detalle del calvario que sufren los vecinos radica en lo que contó uno de ellos sobre la suciedad en el lugar: "Hacen necesidades sobre las casas que están ubicadas por Rivadavia o las calles transversales donde hay menos luz".

"Que no se repita lo que ocurrió en la Costanera"

Consultado por la presencia policial en la zona, afirmaron: “Cuando la policía se presenta, solo logran bajar el volumen de la música por unos minutos, pero después de que se van, todo vuelve a la normalidad. No hay disuasión. La gente sigue haciendo lo mismo, y nadie les dice nada”.

“Necesitamos que no se repita lo mismo que ocurrió en la Costanera. No queremos que trasladen este desorden a otro barrio. La gente busca lugares de esparcimiento, pero no en estas condiciones. Hay gente que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, no se puede descansar. Los vidrios tiemblan por el ruido”, concluye.