Estas condiciones llevaron a muchas personas a depender de los comedores populares para obtener una comida diaria. En los últimos meses, se registró un aumento significativo en el número de personas que concurren a estos establecimientos, que en algunos casos incrementó su capacidad de atención en un 50% respecto a años anteriores.

En muchos casos, los comedores populares son la única opción para las personas que no tienen trabajo o que tienen empleos informales y precarios, y que no pueden hacer frente a los precios de los alimentos básicos debido a la inflación.

Un ejemplo al día de hoy es lo que ocurre en la ciudad de Santa Fe en barrio Santa Rosa de Lima, donde 12.000 personas asisten de manera diaria a los comedores. En diálogo con el Móvil de UNO 106.3, Rubén Sala, referente social del barrio aseveró: "Es vergonzoso ver cómo los vecinos del barrio deambulan de un comedor a otro con un tupper. En el tiempo de pandemia estaba bien, pero hoy ya es tiempo que vuelvan a comer en su casa, pero a corto plazo la situación se avizora que estará peor".

"Día a día la plata alcanza para comprar menos cosas y el que no tiene ya no sabe qué más hacer para conseguirla. La situación está desbordada y necesitamos que alguien nos dé respuestas, por eso la exigencia a la Nación de hacerse presentes y hacerse cargo de la situación, aunque sea con una respuesta", afirmó al mismo tiempo que se sinceró: "En los comedores populares del barrio se les está dando de comer a 12.000 personas de manera diaria. De ese total podemos decir que la mitad podría mantenerse de alguna manera si el comedor no existiera, pero la otra no y es lo que nos preocupa y queremos que el gobierno lo vea".

"Los comedores son un instrumento para poder darle de comer a todos durante una crisis, como fue la pandemia, pero estamos buscando que el vecino vuelva a comer a su casa", sentenció Sala.

Corte y reclamo

Frente a esta realidad, hace un mes y de manera formal, integrantes de una cooperativa barrial, de la cual Sala es integrante, enviaron una nota al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para pedirle una respuesta sobre programas como el Potenciar Trabajo o Nexo Empleo, para saber por qué algunos vecinos no lo estaban percibiendo o la posibilidad de sumar nuevos, teniendo en cuenta la situación social que hoy les toca vivir. También en la misiva pedían alimentos y herramientas de trabajo a través de algún otro plan o beneficio que el Ministerio realice en Santa Fe.

corte vecinos santa ropsa de lima.jpg Vecinos de Santa Rosa de Lima cortaron Circunvalación y Mendoza UNO Santa Fe

Como el tiempo pasa y no hubo novedades, un grupo de vecinos cortó por un tiempo la intersección de Mendoza y Circunvalación. "Exigimos respuestas", manifestaron. Finalmente, una representante de la cartera a nivel provincial les aclaró que si bien no pueden darle respuesta a su reclamo formal, sí se comprometieron a realizar una reunión entre las partes.

