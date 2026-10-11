El oficialismo y La Libertad Avanza lograron acordar un texto consensuado que exige el aval legislativo para endeudamientos, bienes y la estabilidad de más de 80 empleados municipales. El bloque del PJ presentará un dictamen en minoría al exigir conocer el convenio definitivo antes de autorizar las gestiones. La votación decisiva será este martes 13 de octubre.

Traspaso del agua en Santo Tomé: el Concejo votará el proyecto con dictamen de mayoría y el PJ exige ver el convenio definitivo con ASSA

El debate institucional por la transferencia de los servicios de agua potable y desagües cloacales de Santo Tomé a la órbita de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) ingresó en su fase de definición legislativa. Tras intensos debates en las comisiones de Hacienda y Gobierno del Concejo municipal, el oficialismo alcanzó un acuerdo con la edil Giselle Miravete (La Libertad Avanza) para emitir un dictamen de mayoría que se someterá a votación el próximo martes 13 de octubre.

La clave del consenso radica en la modificación del Artículo 3 del proyecto original enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), introduciendo un mecanismo de control y supervisión legislativa posterior sobre los aspectos financieros, patrimoniales y laborales más sensibles.

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"Cuando los acuerdos o instrumentos impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, disposición de bienes municipales o modificaciones en la situación del personal afectado al servicio, será necesaria la intervención previa y posterior aprobación del Concejo Municipal", indica el texto modificado del Artículo 3 del dictamen de mayoría.

Las claves del dictamen de mayoría: control sobre fondos, bienes y empleo

A diferencia de la redacción primitiva del DEM —que otorgaba un "cheque en blanco" para firmar la incorporación al régimen de la Ley Provincial N.º 11.220—, el dictamen respaldado por Alejandra Chena y Miravete impone condicionamientos operativos:

Blindaje a los trabajadores: responde a los reclamos del gremio municipal ASTEOM garantizando que cualquier cambio de encuadre o traspaso de los más de 80 empleados municipales asignados al área requiera la convalidación del cuerpo.

Resguardo del patrimonio público: la transferencia, cesión o disposición de bombas, redes e instalaciones de la ciudad no podrá concretarse sin la autorización expresa del Concejo.

Aprobación de nuevas deudas: si el convenio con la Provincia o ASSA demanda compromisos financieros o asunción de deudas, el Ejecutivo deberá enviar los pliegos al recinto para su análisis.

El PJ impulsará un dictamen en minoría: "No autorizar a ciegas"

En la vereda opuesta, el bloque del Partido Justicialista (PJ) confirmó que presentará un dictamen en minoría. La discrepancia de fondo entre ambas posturas no radica en la conveniencia técnica de la llegada de ASSA, sino en la secuencia temporal de la autorización legislativa.

Según explicó el concejal Rodrigo Alvizo, el justicialismo exige conocer en detalle el borrador del convenio, el cuadro tarifario proyectado y el plan de inversiones antes de otorgar la venia al DEM.

Reclamos centrales del Bloque Justicialista:

Condicionalidad previa: no votar la autorización hasta que no esté redactado el convenio definitivo entre el Municipio, la Provincia y ASSA.

Auditoría de fondos: esclarecer el destino de los recursos recaudados por la tasa municipal durante el período en que se generó la deuda con la prestadora provincial.

Plan de obras: detallar las inversiones necesarias para solucionar el déficit de presión y la calidad del agua en los barrios santotomesinos.

La cuenta de los votos para la sesión del martes 13

Para habilitar la incorporación formal de la ciudad al sistema de ASSA se requiere una mayoría especial de dos tercios (6 votos) en el recinto deliberativo.

Con la alianza entre el bloque oficialista y el monobloque de La Libertad Avanza, el oficialismo contaría con el piso de voluntades necesario para aprobar el dictamen de mayoría en la sesión ordinaria del próximo martes, abriendo formalmente la negociación técnica con el Gobierno Provincial y la conducción de Aguas Santafesinas.