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Santo Tomé: sin certezas sobre ASSA, el gremio municipal exige cláusulas de control para blindar los puestos de trabajo

Tras un encuentro clave en el Concejo de Santo Tomé entre ediles y la cúpula sindical, oficialismo y oposición acordaron incluir cláusulas de control legislativo en el proyecto que autoriza la transferencia a Aguas Santafesinas (ASSA).

7 de octubre 2026 · 19:49hs
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Traspaso del servicio de agua en Santo Tomé: el Concejo respaldó el pedido de ASTEOM para blindar los puestos de trabajo.

Traspaso del servicio de agua en Santo Tomé: el Concejo respaldó el pedido de ASTEOM para blindar los puestos de trabajo.

El histórico proceso de traspaso del servicio de agua potable y cloacas en la ciudad de Santo Tomé hacia la órbita de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), sumó un capítulo decisivo en materia laboral. Todos los bloques con representación en el Concejo municipal expresaron su acompañamiento unánime al reclamo planteado por la Asociación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (ASTEOM), orientado a garantizar el blindaje laboral y la preservación de las condiciones de trabajo de los más de 80 agentes municipales afectados por el cambio de prestador.

La postura unificada de los ediles se alcanzó este martes al término de un extenso encuentro de trabajo en el recinto deliberativo. Tras la reunión, el secretario adjunto de ASTEOM, Gabriel Benassi, celebró la receptividad política: "Hemos recogido el apoyo y el acompañamiento de todas las fuerzas, tanto del bloque opositor como del bloque oficialista".

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"Buscábamos que en el articulado se incluyera una cláusula un poco más genérica que obligue al Ejecutivo a pasar por el Concejo como una instancia de control siempre que se trate de modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores", sostuvo Gabriel Benassi, secretario adjunto de ASTEOM.

Control legislativo y la incertidumbre sobre la absorción de personal

El eje de la preocupación sindical radica en la ausencia de un esquema formal por parte de la empresa provincial para definir el destino operativo del personal local. Si bien durante las conversaciones se contempló la posibilidad de que una nómina de operarios sea absorbida por la plantilla de ASSA, Benassi fue categórico al señalar que no existe al día de hoy una propuesta concreta de la firma estatal.

"No es que se dijo que tantos empleados van a quedar y tantos van a pasar a la órbita de la Provincia", precisó el referente de ASTEOM. Por este motivo, el sindicato demandó que el texto normativo incorpore de forma explícita la obligatoriedad de que cualquier alteración en el régimen estatutario, prestacional o salarial de los trabajadores requiera la aprobación previa y expresa del Concejo Municipal.

Próximos pasos en el recinto: dictamen y votación fijada para el 13 de octubre

La agenda legislativa para la sanción de la norma ya tiene plazos definidos:

Revisión de la redacción: durante el transcurso de esta semana, las comisiones redactarán el texto definitivo incluyendo los aportes de la entidad gremial.

Evaluación sindical: aunque ASTEOM no posee una instancia formal de veto, se le otorgará la posibilidad de revisar el articulado para constatar que se respeten los consensos alcanzados.

Tratamiento en comisión y sesión: la iniciativa será dictaminada en las comisiones internas para llegar al recinto el próximo martes 13 de octubre, fecha en que será debatida con o sin despacho previo.

Santo Tomé agua Assa
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