Santo Tomé: el PJ cuestionó al intendente por el traspaso del agua a ASSA y aseguró que "no tiene un plan de gobierno"

La concejala justicialista Rosana Zamora cuestionó el proyecto enviado por Miguel Weiss Ackerley, reclamó información sobre la transferencia del servicio y puso el foco en la deuda de más de $6.000 millones con ASSA y el patrimonio municipal.

Traspaso del agua en Santo Tomé: el PJ cruzó al intendente Weiss Ackerley y exigió mayores controles antes de votar el proyecto

El Concejo Municipal de Santo Tomé postergó el pasado día martes el tratamiento del proyecto impulsado por el intendente Miguel Weiss Ackerley para avanzar con la transferencia del servicio de agua potable y cloacas a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

Tras una sesión marcada por fuertes cruces y un cuarto intermedio de más de dos horas, el expediente pasó a comisión y obtuvo preferencia para ser tratado nuevamente dentro de dos semanas, con o sin dictamen.

Desde el bloque justicialista cuestionaron las condiciones en las que el Ejecutivo pretende avanzar con el traspaso y reclamaron mayor información sobre el proceso, las obras previstas, la deuda con ASSA y el patrimonio municipal involucrado.

La concejala Rosana Zamora sostuvo que el proyecto continuará en la comisión de Gobierno, de la que forma parte, y explicó los motivos por los cuales el PJ no acompañó la iniciativa original.

El cuestionamiento al proyecto del Ejecutivo

Uno de los principales puntos de conflicto está en las facultades que el proyecto otorga al intendente para avanzar con acuerdos vinculados al traspaso.

Zamora cuestionó especialmente el artículo 3°, que habilita al Ejecutivo a suscribir acuerdos con el Gobierno provincial, organismos y otras entidades.

"Estamos delegando todas las facultades, estamos entregando sin conocer, porque no tenemos ningún tipo de información", sostuvo la concejala en diálogo con UNO 106.3.

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En esa línea, consideró que el proyecto deja un margen demasiado amplio para que la Intendencia avance sin que el Concejo conozca previamente las condiciones de cada convenio. "Hoy están pidiendo una suerte de cheque en blanco", afirmó.

Desde el PJ plantean que el Ejecutivo pueda gestionar la incorporación de ASSA, pero que cada acuerdo que implique compromisos para el Municipio deba contar previamente con el aval del Concejo Municipal.

"El proyecto original para nosotros no va", sostuvo Zamora, quien explicó que su bloque pretende que cada paso y cada firma vinculada al proceso sea sometida previamente al cuerpo legislativo.

Reclamo por información y un plan de obras

La concejala también cuestionó la falta de documentación concreta sobre cómo se desarrollará la transferencia del servicio.

"Tengo que tener un plan de obra, tengo que saber cómo va a ser el proceso de traspaso", sostuvo.

Para Zamora, los anuncios sobre inversiones y mejoras deben estar acompañados por información precisa sobre las obras, los plazos y las condiciones de la transición.

"Nosotros queremos conocer toda la información, queremos tener todos los datos", afirmó.

El proyecto de traspaso se enmarca en el acuerdo entre el Municipio, la Provincia y ASSA para avanzar progresivamente hacia la incorporación de Santo Tomé al área de prestación de la empresa provincial. El proceso contempla una etapa de transición y tiene como horizonte junio de 2027 para la toma de posesión del servicio.

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La deuda con ASSA y el patrimonio municipal

Otro de los principales cuestionamientos del PJ está relacionado con la deuda que Santo Tomé mantiene con ASSA, que según lo planteado por la oposición supera los $6.000 millones.

Zamora reclamó conocer cómo se resolverá ese pasivo y qué ocurrirá con la infraestructura y los bienes municipales vinculados al servicio.

"¿Qué va a pasar con ese capital que construimos durante 50 años? Puede estar deteriorado, pero vale", señaló.

La concejala advirtió además sobre el riesgo que, desde su perspectiva, podría representar la deuda para las cuentas municipales y cuestionó el manejo que tuvo la gestión de los recursos vinculados al servicio.

En este punto, también reclamó explicaciones sobre los fondos que debían destinarse al pago del acueducto. Según sostuvo, desde el Ejecutivo dieron una explicación sobre el destino de esos recursos que el bloque justicialista considera insuficiente.

El reclamo por los barrios vulnerables

Zamora también planteó que el traspaso debe contemplar la situación económica de los vecinos y, particularmente, de quienes tienen dificultades para afrontar el costo del servicio.

"Hay que hacer un proyecto para los barrios vulnerables. La gente no es que no quiere, no puede pagar", sostuvo.

Además, puso en discusión qué ocurrirá con los vecinos que actualmente reciben agua de perforaciones y cómo será el esquema tarifario cuando ASSA asuma la prestación.

Para la concejala, la discusión no debería concentrarse únicamente en quién tendrá a cargo el servicio, sino también en cuándo llegarán las soluciones concretas para quienes hoy tienen problemas de abastecimiento.

"Yo voy a llegar a fin de año y no voy a tener agua en mi casa, y quizá en enero y febrero pase otro verano sin agua. ¿Cuándo va a ser la respuesta? Eso es lo que necesita el vecino", afirmó.

Duras críticas a la gestión Weiss Ackerley

El cuestionamiento de Zamora no se limitó al proyecto de traspaso. La concejala también apuntó directamente contra la gestión del intendente Weiss Ackerley.

"Es un gobierno municipal irresponsable que no tiene un plan de gobierno", afirmó.

Además, cuestionó el rumbo de la administración municipal y sostuvo: "Yo al intendente no le creo más nada, porque lleva dos años y medio de gestión donde me ha vendido verdura de todo tipo, y no tenemos agua".

Zamora también reclamó mayor capacidad de diálogo entre el Ejecutivo y el Concejo. "El diálogo es de dos. Yo soy una persona que le gusta el consenso, la construcción, pero dame argumentos", expresó.

Desde el PJ sostienen que el proyecto no debería aprobarse en las condiciones actuales y condicionan su acompañamiento a que el Ejecutivo aporte información y acepte un mayor control del Concejo sobre los acuerdos que se firmen durante el proceso de transferencia.

El expediente continuará ahora en comisión y volverá al recinto dentro de dos semanas. En ese período, uno de los principales desafíos será precisar las condiciones del traspaso, el tratamiento de la deuda con ASSA, las obras necesarias, el futuro del patrimonio municipal y las condiciones en las que finalmente se incorporará Santo Tomé al esquema de prestación de la empresa provincial.