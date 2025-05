Desvaux: "Unión se va a hacer grande a través de un predio"

En el inicio de su alocución, Pipo expresó que "estoy ansioso, queda poco tiempo, una responsabilidad enorme, con una mochila que me cargué de presión, quiero ir por más. Me toca decirles que voy a gestionar con grandeza y transparencia, que es lo que nos falta. Muchas personas me van a acompañar, están todos sentados, los puedo mirar con orgullo a la cara, nunca se me pasó por la cabeza aceptar algunos de los diez llamados de unidad a cualquier costo".

Más adelante sostuvo que "con tal de quedarse en el poder ofrecieron los principales cargos de CD, queremos ir por el camino de la credibilidad, no se me pasó por la cabeza venderme para poder llegar. Después de todo esto, me siento muy tranquilo, es el primer punto que quería comentar".

Desvaux también soslayó que "con el tema padrón: en poco tiempo, de manera profesional, hicieron un trabajo impecable, el oficialismo con su estructura, nos entregó un padrón coni 1.600 demás, vaya a saber qué pasará con esas personas. Hoy está depurado".

Más conceptos de Pipo Desvaux

"El tercer punto lo dejaremos para lo último, eso demuestra que se habla con amor de querer a un club que está inmerso en una mediocridad inaguantable. Cuanto más unionistas estemos juntos más se podrá crecer. Propusimos una unidad sana, al principio y hace pocos días. No le demos lugar a la gestión del miedo, que quieren instalar en redes sociales, eso se lleva muchos recursos que salen del club. Son las cuentas del miedo, es la realidad".

"Lo que hicimos con Martín y Simonutti, los votó mucha gente, son síndicos, queremos dar un mensaje, las decisiones pasan por otro lado, el mundo Unión tiene que entender esta grandeza, nosotros la queríamos demostrar en la sindicatura, que refleja la unidad, que nos quieren hacer pensar que es una alianza. No se prometió ningún cargo, un tercio está formado por personas que no pertenecen a ninguna agrupación. Las decisiones se toman en conjunto. Siempre hablamos de capacidad y tiempo, porque Unión se merece lo mejor. Unión será grande a través de la responsabilidad".

Pipo 2.jpg

Desvaux también dijo que "quiero agradecer a Guillermo Sabena, con su gesto también de grandeza, por decisión propia se bajó un cargo, no necesita un puesto, lo quieren ensuciar las cuentas del miedo. Fuimos muy claros, no importan los cargos, hay que gestionar en favor del club. Berni Castiglioni es una persona de mi generación, así es más fácil, Trento, Wilkelman, empresarios exitosos y con prestigio en la región".

Los puntos a mejorar para marcar presencia

"Tenemos mucha espalda económica, profesional, mucha gestión institucional, abrimos puertas a nivel internacional, los resultados están a la vista, la gestión deportiva es fundamental, habrá un director deportivo de nivel. Hay dos personas que tienen trabajo en el fútbol argentino, el que yo elija se hará cargo, no los puedo nombrar. Después pasa lo que sucedió con mi amigo Battión que no pudo gestionar y se tuvo que ir. Gabriel Martirena de vasta experiencia en formativas, tenemos el problema que es el descenso".

Pipo 3.jpg

Más adelante fue contundente: "Ellos mismos tienen la solución de un problema en el que nos metieron. La última vez que tuvimos un representante en AFA fue en 2019, hoy no tenemos a nadie. Quiero decirle a la gente que tenemos que traer cuatro o cinco refuerzos a un plantel que no es malo, Madelón es nuestro técnico, tiene un aura, el fútbol es lo inmediato, pero es grande por sus disciplinas, tiene que ser grande por su disciplina, porque el IPEI sea el ejemplo. Porque Pipo se encargue de AFA o lo futbolistico, la cancha es una necesidad básica, la está pasando mal y no se le cumplió, Tuvieron 12 años para terminar los palcos".

El mensaje de Pipo a los hinchas rojiblancos

"El hincha no le puede perdonar que la Asamblea sea después de una elección, es lamentable, hablo como hincha, socio, no puede pasar, no se puede permitir. Si los números serían correctos, relucientes, sería otra cosa. No hay transparencia. Hay muchos equipitos y se la creyeron y lograron el título máximo, a nosotros nos hicieron pensar que estaba muy lejos. Unión es más grande de lo que nos hacen creer".

"Queremos mostrar un video, se habló siempre con claridad, con el corazón, prefiero perder con las botas puestas, Unión se va a hacer grande a través de un predio, todos lo tienen, se lo puso a pensar hace algunos días, si nosotros pensamos que no nos cumplieron en 15 años, es una política de no crecimiento para depender de una persona, esa billetera que nunca tapó una inhibición, te terminó un palco o gestionó un predio. Nos dará satisfacciones, tenemos que tener un equipo con juveniles y saber elegir los refuerzos, evaluar con un scouting, los últimos refuerzos no rindieron en su mayoría".