Mirá qué dijo Desvaux para mejorar el fútbol de Unión

Héctor Desvaux no se guardó nada y respondió todas las preguntas después de confirmar que si el socio de Unión lo elige, el predio rojiblanco será una realidad.

En referencia a cómo está hoy el club, admitió que "estamos analizando todo el tiempo, suponiendo de cómo nos vamos a encontrar. Se pidieron por varias notas pero nunca recibimos respuestas, estamos preparados para todo, hay mucha gente del oficialismo que debe escuchar. Actuaré con transparencia y honestidad, si eso sucede, agradeceré, pero si está detonado seré el primero en exponerlo. Somos todos de Unión. No hay datos concretos, nos pasa datos gente de adentro que no comulga sus ideas".

Más adelante sostuvo que "la deuda con el presidente si está verificada se le pagará hasta el último peso. La transparencia tiene que ir por ahí, honrar deudas, en este tiempo no se pudo verificar ninguna deuda".

Con relación a lo dicho por el titular de la AFA, Claudio Tapia, de no tomar partido por ningún sector en las elecciones de Unión, disparó: "Está bien que Tapia no tome partido, recuerdo que hace tres años el Chiqui le hizo un video al oficialismo, ahora no, está recibiendo presiones para que se lo haga".

El contacto con Madelón

"Con Leo intercambiamos algunas cosas, jugué al fútbol, desde que perdimos con Palestino sentí lo que sentimos mucho. Fue decepcionante todo, soy de Unión y todos los que están al lado mío son de Unión, por eso no hablé. Se podía perder, las posibilidades no están, la bronca sigue, tengo que llegarle a la gente. Fue técnico mío, antes de que llegue hablé varias veces, tiene que ocurrir todo en conjunto".

Incorporaciones y la figura de un secretario técnico

"Tanto el secretario técnico como con los chicos estamos hablando, conozco gente en los clubes, el análisis del plantel no es ta difícil, cómo puede ser que se gestionó mal, se gastó tanta plata en tan poco, para nosotros la disciplina es fundamental: básquet en Primera, natación, patín con una campeona nacional. Unión es grande por sus disciplinas, pero necesitamos que el fútbol ande bien. Se venden empanadas, pollos, pizzas para subsistir, un grupo de padres agarra el manejo, tendremos un director deportivo, tiene que haber un organigrama con una persona que la conduzca", enfatizó.

Para después reconocer: "Me encantaría que el Director Deportivo sea del club, no tienen pasado en el club, pero tienen capacidad y trayectoria, uno jugó en Selección y otro está en un club grande, motiva arrancar a trabajar en gestión deportiva con un predio. La campaña de socios es fundamental, desarrollando aplicaciones para relacionar con la página web, hoy el socio no tiene beneficios, Carlos Ghisolfi se encargará de reactivar la mutual, ayudaría a darle beneficios al socio. Generación de recursos está sacado de la política del club. Tenemos mecanismos para gestionar recursos".

Más de los refuerzos y su transparencia

"En los últimos días con los refuerzos nos vamos a dormir y nos despertamos, hace seis meses no era así. Estamos a un punto del descenso, no subestimemos esta situación, hay que corregir lo que hizo un grupo de personas y nos pusieron en esta situación".

"Hay que tener mecanismos para mostrarle al socio para gobernar, queremos quedar en la historia, es difícil, mostrar el tema recursos es lo primero que queremos hacer. Hay un grupo concentrado que busca permanecer, no puede pasar más, Unión es importante con otra gestión".