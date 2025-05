El tiempo pasa y aún no hay acuerdo entre Unión y Dómina para su renovación

Una enorme decepción después de la expectativa que explotó a comienzos de año, con el proyecto que se encaraba y la fuerte inversión que se hizo. Sin embargo, nada funcionó y habrá que luchar por no descender en la segunda mitad del año. Increíble y fuerte a la vez. Ahora con Leonardo Madelón como capitán de barco, que termina de sacar sus conclusiones para después comenzar el armado del nuevo plantel.

Justamente este duelo en Belo Horizonte será importante para terminar de definir qué jugadores continuarán, los que no y los puestos a potenciar. Por eso la relevancia de lo que se viene, con jugadores que no estuvieron a la altura y se ven venir un rápido fin de ciclo.

Un tema no menor en Unión

Pero también pensando en lo que viene, todavía no se resolvió la renovación de contrato con Jerónimo Dómina. Hace varias semanas se entablaron negociaciones, pero con algunas diferencias por parte de la representación del pibe. En su momento el presidente Luis Spahn admitió que se había hecho una última movida y que no existiría una mejora. Era esto o nada.

Sin embargo la respuesta no llega, ya que habrían algunos detalles que demoran la resolución, ya que lo económico no sería el problema. Pero es un tema que preocupa, ya que en junio el jugador quedará en condiciones de firmar un preacuerdo con otro club e irse libre en diciembre si así lo desea. No olvidar el ejemplo de Franco Calderón.

Unión Colegiales Jerónimo Dómina.jpeg Se dilata el acuerdo entre Unión y Jerónimo Dómina. Prensa Unión

Dómina cumple 20 años el próximo 17 de octubre, por lo que está ante una contundente definición. Hay crédito abierto para que todos se cristalice, pero se vienen las elecciones, pasa el tiempo y la cosa no cambia. Un tema que capta la atención en este momento eleccionario.