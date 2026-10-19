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Unión visita a Riestra con la obligación de frenar la crisis y recuperar la ilusión

Unión afrontará, desde las 21.15, ante Riestra, un partido clave en el Guillermo Laza, luego de cuatro derrotas consecutivas. Leo Madelón mete mano en la formación.

Ovación

Por Ovación

19 de octubre 2026 · 07:44hs
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Unión visita a Riestra con la obligación de frenar la crisis y recuperar la ilusión

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión necesita cambiar el rumbo y Deportivo Riestra aparece como una prueba determinante. Este lunes, desde las 21.15, el equipo de Leonardo Madelón visitará al Malevo en el estadio Guillermo Laza, con arbitraje de Pablo Echavarría y transmisión de ESPN Premium, en el cierre de la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura.

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El objetivo inmediato es cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y recuperar la confianza en un momento en el que la clasificación a los playoffs comienza a complicarse.

Las caídas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia dejaron al Tatengue golpeado y con interrogantes que van más allá de los resultados. El equipo perdió solidez defensiva, no encuentra equilibrio en el mediocampo y también dejó de mostrar la contundencia ofensiva que supo ser una de sus principales fortalezas. La preocupación creció después del último traspié en el 15 de Abril, cuando Madelón reconoció públicamente su malestar y pidió disculpas al hincha.

“Hoy tengo vergüenza y le pido disculpas al hincha. Si me quiere disculpar que me disculpe y si no lo entiendo”, expresó el entrenador tras la derrota ante Defensa y Justicia. Sus palabras reflejaron el delicado momento del equipo, que necesita una respuesta urgente para evitar que la crisis se profundice.

El mediocampo, el problema que Madelón aún no pudo resolver en Unión

Uno de los principales desafíos del entrenador pasa por reconstruir una zona central que perdió dos piezas importantes con las salidas de Mauro Pittón y Rafael Profini al fútbol del exterior. Desde entonces, Madelón probó distintas alternativas, pero todavía no encontró una sociedad que garantice recuperación, equilibrio y generación de juego.

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La situación física de Lucas Menossi, afectado por una fascitis plantar, redujo todavía más las opciones. Ante ese panorama, el técnico se inclinaría por darle una oportunidad desde el arranque a Mateo Peresutti, en busca de una respuesta diferente para acompañar a Joaquín Mosqueira. También debe resolver los nombres que ocuparán los costados del mediocampo, donde alternó entre Julián Palacios y Mauro Luna Diale por derecha, e Ignacio Malcorra y Brahian Cuello por izquierda.

Las modificaciones no se limitan a los nombres. Unión necesita recuperar funcionamiento colectivo, mejorar la circulación y evitar que sus delanteros queden desconectados del resto del equipo. La falta de equilibrio en la mitad de la cancha también repercute sobre la defensa, que suele quedar expuesta ante los ataques rivales.

Una defensa que no logra cerrar el arco en Unión

El dato más preocupante es la fragilidad defensiva. Unión lleva 19 partidos consecutivos sin terminar con la valla invicta, una racha que evidencia las dificultades para sostener la seguridad durante los 90 minutos. En el actual Clausura recibió goles en sus 12 presentaciones.

La ausencia de un mediocampo capaz de contener y proteger a los defensores es parte del problema, aunque no el único factor. El equipo también concede espacios, comete errores en momentos decisivos y no logra sostener ventajas cuando consigue ponerse en partido.

Por eso, ante Riestra la misión será doble: cortar la seguidilla de derrotas y recuperar solidez. Más allá de la necesidad de convertir, Unión requiere un funcionamiento que le permita competir sin quedar condicionado por cada llegada del rival.

Los playoffs, todavía al alcance, pero con poco margen para Unión

El Tatengue suma 13 puntos y está a cuatro de Newell's, que ocupa el octavo puesto, el último que otorga la clasificación a los playoffs. Quedan fechas suficientes para mantener viva la ilusión, pero el calendario exige una reacción inmediata.

Después de visitar a Riestra, Unión recibirá a Estudiantes, viajará a Rosario para enfrentar a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa y cerrará como local ante Vélez. Los cruces contra el Pincha y la Lepra pueden convertirse en oportunidades directas para descontar puntos, aunque para llegar con posibilidades reales primero deberá volver a sumar.

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Del otro lado estará un Deportivo Riestra que también atraviesa un momento complicado: lleva ocho partidos sin ganar y viene de perder 1-0 ante San Lorenzo. El Malevo buscará aprovechar la localía para recuperar terreno y acercarse a sus objetivos en el campeonato.

Para Unión, el desafío es más urgente. Necesita ganar, recuperar su identidad y demostrar que todavía tiene argumentos para pelear por un lugar entre los ocho mejores. Con cuatro derrotas consecutivas, la visita al Guillermo Laza representa una oportunidad para empezar a salir de la crisis y evitar que el cierre del Clausura se transforme en una cuesta cada vez más difícil de remontar.

Posibles formaciones de Riestra y Unión

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio o Juan De Dios Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mateo Peresutti y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Horario: 21.15.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Yael Falcón Pérez.

TV: ESPN Premium.

Unión Riestra Madelón
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