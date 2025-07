Señal de ajuste para Unión, que volvió al trabajo en el inicio del receso

Uno de los puntos centrales será la preparación física, un aspecto en el que Unión mostró claras falencias en las primeras tres fechas. El equipo se fue apagando con el correr de los minutos, algo que se notó especialmente en los segundos tiempos ante Boca y Tigre, donde el rendimiento cayó drásticamente y se escaparon puntos valiosos.

Este receso aparece como una oportunidad ideal para recuperar energías y ajustar piezas tácticas, en busca de consolidar la mejor versión de un equipo que con Madelón volvió a mostrar signos de identidad, pero que necesita regularidad y sostener la intensidad durante los 90 minutos.

Bajas y confirmaciones

Pensando en el duelo ante Argentinos, el entrenador no podrá contar con Franco Fragapane, quien fue expulsado frente a Tigre. De esta manera, estos 15 días le vendrán muy bien a varios jugadores para ganarse ese lugar, tomando como referencia que ya no se encuentra en el plantel Lionel Verde. No se descarta que Augusto Solari se pueda ganar ese lugar, o que Mateo Del Blanco salte a la izquierda, y en el lateral se metan Claudio Corvalán o el paraguayo Fernando Díaz.

En cuanto a la defensa, todo indica que Juan Pablo Ludueña continuará como primer marcador central, luego de una actuación sólida que lo dejó como el reemplazante natural de Franco Pardo, transferido a Racing.

Ludueña respondió con firmeza en un partido complejo, y aprovechó su chance para ganarse la confianza del cuerpo técnico, en una posición que aún no tiene dueño fijo desde el inicio de la temporada.

Mercado de pases: se vienen más refuerzos

A nivel dirigencial, el receso también representa una ventana estratégica para completar el mercado de pases. La comisión directiva tatengue sigue buscando dos refuerzos de jerarquía, luego de las salidas importantes de Francisco Pumpido al Toluca de México y Lionel Verde al CSKA de Moscú.

La idea es incorporar calidad sin apresurarse, pero tampoco perder tiempo, ya que la tabla anual aún mantiene a Unión en una zona comprometida. Con varios partidos por delante en un semestre decisivo, el objetivo es reforzar el plantel sin desvirtuar el trabajo de base que viene realizando Madelón.

Un semestre para construir

Unión todavía tiene mucho por mejorar, pero también una base sobre la cual construir. La identidad recuperada con Madelón al mando es un paso importante. Ahora, el desafío será profundizar ese crecimiento, consolidar una estructura estable y sumar puntos que lo alejen de los últimos lugares.

El receso es más que un descanso: es un punto de inflexión para un equipo que busca regularidad y ambición. Con trabajo, refuerzos y tiempo, el Tatengue quiere dejar atrás las urgencias y comenzar a mirar el torneo con otra perspectiva.