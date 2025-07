Lucía Almada regresó a Unión de Santa Fe: "Era un lugar al que quería volver"

La paranaense volvió a Unión de Santa Fe

En el último tiempo, la entrerriana sumó rodaje vistiendo las camisetas de la UAI Urquiza y Huracán. En ambos casos, se desempeñó en un entorno competitivo exigente, adquiriendo herramientas técnicas y tácticas que ahora vuelven a estar al servicio del conjunto santafesino, que actualmente compite en el Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División B 2025.

Su regreso no solo refuerza el frente de ataque, sino que también aporta experiencia a un plantel joven que busca seguir creciendo. Con su arribo, el club apuesta por una futbolista que conoce la estructura institucional y que llega con un recorrido capaz de marcar la diferencia en los momentos decisivos de la temporada.

Lucía Almada dialogó con Diario UNO

En diálogo con UNO, Lucía compartió los motivos que la impulsaron a volver al club. A su vez, la delantera entrerriana hizo un repaso de su evolución como jugadora desde su anterior paso por la institución y destacó los aprendizajes adquiridos durante su experiencia en otros equipos. Además, se refirió a los objetivos personales y colectivos que se plantea para esta nueva etapa.

—¿Qué te motivó a regresar a Unión de Santa Fe?

—La verdad es que, desde que me fui, siempre supe que era un lugar al que quería volver. Siempre seguí los partidos y a las chicas. Nunca dejé de sentirme parte. En este momento, sentía que volver era lo mejor para mí. Era algo que deseaba, porque estar de nuevo en el club y volver a vestir esta camiseta me hacía mucha ilusión.

—¿Sentís que sos una jugadora diferente a la que se fue?

—Cuando me fui, era muy chica. Ahora siento que vuelvo al club con muchas cosas nuevas incorporadas, que me van a servir para todo lo que se viene y con las que espero poder ayudar al equipo.

—¿Qué aprendizajes te dejó tu paso por otros equipos?

—Tuve la suerte de estar en muy buenos clubes, donde me tocó compartir con grandes jugadoras, de las que siempre intentaba aprender algo, adentro y afuera de la cancha. Sumado a eso, tuve entrenadores que me hicieron mejorar mucho. Sin dudas, en este tiempo crecí como jugadora y como persona, porque fueron muchas experiencias nuevas que me hicieron cambiar y madurar en todo sentido.

—¿Qué objetivos personales y grupales te planteaste para esta nueva etapa en el club?

—Creo que el equipo tiene los objetivos claros, mostrar siempre su identidad de juego, hacerse fuerte contra cualquier rival, en cualquier cancha, y dejar siempre a la institución en lo más alto. En lo personal, mi principal objetivo es conseguir el ascenso, es algo con lo que sueño. Pero también quiero disfrutar mucho del día a día, aportar al grupo desde donde me toque y seguir mejorando.

Próximo partido

Este sábado, desde las 12, Unión de Santa Fe visitará a Estrella del Sur por la fecha 11 de la Zona A del Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División B 2025. Las Tatengas llegan en gran forma, tras golear por 7-0 a Deportivo Merlo, y se mantienen como líderes absolutas del certamen, con 27 puntos, buscando extender su racha y afianzarse en la cima. Las Naranjas, por su parte, vienen de igualar 0-0 ante Aldosivi y se ubican como escoltas, con 21 unidades, decididas a recortar distancias en un duelo clave por los primeros puestos de la tabla de posiciones.