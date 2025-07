"El legado de Locomotora Oliveras es que hay que luchar por lo que uno sueña"

La entrevista fue en el aire de Splendid AM 990, en el programa Noticias Argentinas, conducido por Alfredo Casado y Mayra García.

Con elogios interminables para una de las mayores referentes del boxeo femenino argentino, dueña de una personalidad entrañable y fallecida en la tarde de este lunes a los 47 años, Carlos San Miguel comentó algunas cosas sobre la manera de ser de la “Locomotora”, a quien definió como “auténtica y sin filtro”.

El entrenador comenzó la charla comentando que Alejandra Oliveras se acercó al gimnasio antes de un casamiento y “se quedó para siempre”, sorprendiendo por el ruido que hacía al golpear la bolsa.

El origen del apodo de Locomotora de Alejandra Oliveras

Además, el propio San Miguel se adjudicó la creación del inolvidable apodo de la querida exboxeadora. Según comentó, estaba viéndola entrenar cuando le dijo a su padre que parecía “una locomotora”, argumentando también que “tenía la fiereza y la potencia de un hombre”.

Dueña de una personalidad muy particular, capaz de irradiar alegría, motivar y contagiar, San Miguel deslizó también que era una persona muy autocritica, que no aceptaba excusas y que “cuando algo no le salía, se enojaba y entrenaba el doble”, siendo “muy temperamental, inteligente y frontal”.

Sobre sus últimos años, en los que Oliveras combinó el entrenamiento de alta intensidad con apariciones mediáticas y en redes sociales, incentivando a la gente a entrenar constantemente, San Miguel aseguró que “su legado es que hay que luchar por lo que uno sueña” y aclaró que tenía personalidad para aconsejar en los medios, ya que era “marketinera sin haber estudiado marketing” y siempre había buscado “salir adelante”.

Por último, el entrenador valoró lo agradecida que era la “Locomotora”, comentando que la última vez que la vio ella había sido campeona, y que al reconocerlo le dijo: “Usted tuvo mucho que ver en esto”.

A modo de despedida, Carlos San Miguel dejó claro que a Alejandra Oliveras se la va a recordar “como era: auténtica y frontal. Bien locomotora”.