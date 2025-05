¿Vazzoler da un paso al costado en Unión en caso de no seguir Spahn como presidente?

"Hubiera sido bueno que, antes de que surjan las críticas, alguien se comunicara para conocer y profundizar en el trabajo para sacar conclusiones y abrir el debate", planteó en charla con el programa La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe 101.7.

El entrenador, que llegó a Unión bajo esta gestión, apuntó directamente contra algunos sectores de la oposición, a los que señaló por intentar condicionarlo políticamente: "Esto me genera tristeza y a veces a uno lo hace sentir mal, porque trabajo con un equipo y la persona que confió, que fue Luis (Spahn), jamás me pidió que intervenga en algo. Sin embargo, personas relacionadas con el otro espacio se comunicaron para pedirme que no participe en política".

Aseguró que su rol es exclusivamente profesional, alejado de cualquier participación política, y lamentó que desde ciertos sectores se busque vincularlo en ese terreno: "Obvio que esto me entristeció. Primero, porque no participo en política. Solo intento proteger, no solo mi trabajo, sino también el de mis colegas, porque a uno le duele y defenderé con mis herramientas a quienes trabajan en el staff de Unión para que este proceso vaya para adelante".

Vazzoler dejó en claro que su respaldo a la actual conducción tiene que ver con lo que vive en el día a día, donde siente que hay un proyecto serio de desarrollo: "Yo trabajo con una comisión que está convencida de un proceso que apunta a eyectar las formativas hacia adelante y nos brindan recursos y herramientas para hacerlo. Se toman decisiones todos los días para que el fútbol formativo de Unión crezca. Desde la disponibilidad de trasladarnos en un micro en excelentes condiciones a ir en buenos hoteles para descansar".

Nicolás Vazzoler.jpeg Vazzoler se iría de Unión si Spahn no sigue como presidente de Unión.

¿Vazzoler se va de Unión si no sigue Spahn?

Finalmente, cuestionó el tipo de críticas que llegan desde la oposición, centradas –según él– en resultados y sin una mirada integral del trabajo formativo: "Trabajo con gente que está convencida de hacer las cosas. Sin embargo, encuentro del otro lado críticas atadas al resultado sin medir las consecuencias humanas. Uno tiene clara la decisión que tomará en base a los resultados de las elecciones".