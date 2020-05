Aquino: "A Colón le está faltando un proyecto serio"

El Chino Rodolfo Gustavo Aquino formó parte de aquel equipo histórico de Colón que fue subcampeón en el Clausura 1997 y que debutó en las Copas internacionales como la Conmebol y la Libertadores. Pero además jugó en una época en donde el club sacó una ventaja importante en los Clásicos ante Unión. Por todo eso, aquel equipo es muy recordado y los protagonistas también.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el Chino Aquino recordó aquellos buenos tiempos que pasó en el club, destacando al grupo humano y a lo que significaron para la gente. Pero también aprovechó para criticar a la actual dirigencia de Colón, entendiendo que no existe un proyecto deportivo.

A 23 años de aquel partido histórico en el que Colón goleó a River por 5-1, Aquino dijo: "Fue un partido histórico para el club, por el resultado y el rival, pero lamentablemente se nos escapó ese campeonato. Igualmente pudimos dar una iniciativa a la historia, con la clasificación a las Copas. Es un grato recuerdo, ser el primer equipo que lo logró nos llena de orgullo, y el sentimiento con la gente es recíproco".

Y Aquino agregó: "Más allá de lo deportivo, con ese plantel de amigos hacíamos trabajos sociales. Aparte de los trabajos sociales, participábamos de muchas actividades y ayudas sociales. Visitábamos hospitales, sanatorios, comedores, cosas que no salieron a la luz, ni le dábamos difusión, pero que lo hacíamos. Y de eso la gente no se olvida, teníamos un grupo humano muy especial".

A la hora de hablar de aquel equipo, Aquino expresó: "Nosotros siempre tuvimos como objetivo salvar a Colón del descenso y nos encontramos peleando un campeonato. Pero era lógico que no llegaramos a ser campeones, porque éramos un plantel muy corto en nombres y jugadores. Después del partido con River, sufrimos expulsiones, jugadores con cinco amarillas. En el partido con River estuvimos completos, teníamos una racha muy positiva, pero cuando empiezan a faltar algunas piezas en los momentos decisivos nos terminó jugando en contra. No obstante, ese plantel dio lo máximo que tenía hasta el último partido con Huracán que ganamos 3-2 con el último resto físico".

image.png Chino Aquino se refirió al momento de Colón y fue crítico con José Vignatti.

Consultado respecto a qué le falta a Colón para ser campeón respondió: " Yo digo que se necesita un trabajo en todos los sentidos, siempre se habla de las cuatro patas de la mesa y cuando las cuatro patas están firmes se puede trabajar tranquilo, sabiendo que no se va a caer nada. Y a Colón le está faltando un proyecto serio, traer jugadores que en realidad sientan lo que significa Colón, que tengan un sentido de pertenencia importante, que no lo estoy observando en los últimos años".

"Hablo por los partidos que pude ver en la cancha y los otros por televisión. Precisa de un proyecto importante y mantenerlo, no se sale campeón de un día para el otro. Soy un convencido de los proyectos, se deben cumplir a rajatabla, que la directiva baje línea y busque un técnico con sentido de pertenencia y que sepa lo que es Colón. El club no debe amoldarse a un entrenador, sino que el entrenador debe adaptarse a Colón", manifestó.

Y siguió apuntando contra la dirigencia: " Hay que tener un proyecto de inferiores, que hoy no lo tiene, directivos que estaban casi ácefalos, porque nunca hicieron nada por el socio que es una de las cuatro patas, que necesita el club para ser campeón. Hoy Colón no tiene vida social, por eso yo me baso mucho en los proyectos".

Ya en el tramo final de la nota le preguntaron si alguna vez lo llamaron y contestó: "Jamás me llamaron, nunca tuve un llamado por teléfono para ninguna consulta, ni tampoco para trabajar en el club. Hubo una época que a Luisito Medero no lo dejaban entrar al estadio, pero bueno cada uno se maneja como quiere. Yo estoy con Ricardo Magdalena trabajando desde afuera, ayudando en las peñas, por eso si bien no estoy dentro del club, sigo trabajando para el club".

Y finalizó hablando de los Clásicos "Desde que estuve perdí un solo Clásico en cancha de Unión, pero en el mano a mano nos fue muy bien, cada Clásico nos daba un plus, para lo que venía. Sacamos ventaja en esos años, por eso mas allá de la rivalidad, a nosotros la gente de Unión nos respetaba y nos saludaba muy amablemente cuando nos veía en la calle".