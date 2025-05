Cómo jugará la vuelta de Madelón en la política de Unión

En su regreso a Unión , Leonardo Carol Madelón no solo volvió a ponerse el buzo de entrenador, también dejó en claro desde el primer minuto que su presencia no debe interpretarse como un movimiento electoral. En la conferencia de prensa de presentación, el DT fue consultado sobre el impacto que podría tener su llegada en las elecciones del club, previstas para el próximo 24 de mayo, y su respuesta fue directa, casi con fastidio.

"Políticamente no modifico a nadie. Soy técnico y no vengo a ayudar a nadie. En la urna no voto, solo pienso en el fútbol", remarcó con firmeza, dejando en claro que no se prestará a especulaciones.

Aunque su arribo fue leído por muchos como una jugada estratégica del oficialismo encabezado por Luis Spahn, que lo trajo de regreso en un momento deportivo delicado y en plena campaña electoral, Madelón se ocupó de despegarse de cualquier intento de utilización política.

Una figura fuerte en un momento caliente

Madelón no es un nombre más en Unión. Es el entrenador con más ciclos al frente del equipo en los últimos años, protagonista de campañas destacadas, respetado por los hinchas y con peso propio dentro de la historia reciente del club. Por eso, su regreso generó una expectativa que va más allá de lo futbolístico. Además, su pasado como jugador lo pone en el sitio de los más grandes ídolos del club.

Pero él fue claro: su compromiso está con el plantel y con los resultados. "Hace un mes tuve la chance de ir a otro lado y se cayó el contrato. Ahora estoy acá", explicó, buscando cerrar cualquier interpretación que lo ubique como parte de una maniobra electoral.

El fútbol, la única prioridad

El nuevo ciclo de Madelón arranca con urgencias. Unión debe ganar este viernes frente a Belgrano, necesita puntos para escapar del fondo de la tabla acumulada y sueña con clasificarse a un torneo internacional. A eso se suma la continuidad en la Copa Sudamericana, donde el equipo aún tiene chances de avanzar de fase.

El entrenador sabe que tiene poco margen para el error, pero también cuenta con el respaldo popular que construyó en sus etapas anteriores. “Estoy acá por el fútbol. Lo demás no me corresponde”, volvió a insistir, dejando su postura definida desde el arranque.

En un club atravesado por la tensión política y la urgencia deportiva, Madelón se planta como lo que siempre fue: un entrenador que prefiere hablar con resultados. Lo electoral, según sus palabras, quedará para otros.