Qué le queda a Colón antes del receso de la Primera Nacional

El próximo compromiso será este domingo a las 16, cuando el Sabalero visite a Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 13 del torneo. Será una buena oportunidad para empezar a construir una levantada que lo acerque a la parte alta de la tabla, en la que hoy se ubica 13°, con la necesidad de sumar con urgencia: está a cinco puntos de los puestos de Reducido y a 10 del líder Gimnasia de Mendoza.

El camino antes del receso

Tras el duelo en Río Cuarto, Colón recibirá en el Brigadier López a Talleres de Remedios de Escalada, el domingo 11 de mayo a las 17. Luego, afrontará una salida complicada ante Deportivo Morón, para posteriormente jugar como local frente a Estudiantes de Buenos Aires, en otro choque directo en la pelea por escalar posiciones.

Colón Estudiantes de Río Cuarto.jpg

El cierre de la primera mitad de la temporada será como visitante, ante el CADU (Defensores Unidos de Zárate), en una cancha donde habitualmente se hacen partidos duros y de trámite cerrado. De hecho, en la temporada pasada le dieron vuelta el partido.

Urgencias y reconstrucción

Colón comenzó el año con el peso de ser uno de los grandes de la categoría, pero aún no logró encontrar la regularidad necesaria. Con cambio de entrenador reciente y algunas mejoras desde el juego, el equipo todavía tiene margen para meterse en carrera, pero necesita resultados de forma inmediata para no perderle pisada al pelotón de arriba.

Para eso será clave mantener la calma en un entorno exigente, consolidar un sistema y encontrar respuestas desde lo físico y lo mental, algo que Yllana remarcó como prioridad desde su llegada. “El objetivo a corto plazo es entrar al Reducido. No se puede pensar más allá si no se da ese primer paso”, expresó días atrás.

Un cierre con todo en juego

Con 15 puntos en disputa, Colón tiene margen para cambiar el rumbo. Pero también la presión de no fallar. El cierre de la primera rueda será un examen no solo para el plantel, sino también para el nuevo cuerpo técnico y la dirigencia, en un torneo que ya dejó en claro que no hay margen para la especulación.

LEER MÁS: Tensión en Colón: nueva y masiva movilización de hinchas ante la crisis deportiva

El camino es largo, pero el tiempo apremia. Colón se juega mucho antes del receso, en la búsqueda de volver a ser protagonista y alimentar el sueño de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.