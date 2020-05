Colón: Zuqui contó qué quiere para su futuro

El mendocino Fernando Zuqui atraviesa, actual jugador de Colón y que tuvo un exitoso paso por Godoy Cruz entre 2012 y 2016 (su pase pertenece a Boca y Estudiantes), habló de la difícil situación que atraviesa el mundo entero culpa del coronavirus. Además se refirió a su paso por el Tomba, una etapa inolvidable para el mediocampista y de su actualidad en Santa Fe.

“Es bastante raro lo que estamos viviendo a nivel sociedad. En mi caso, acá en casa cumpliendo con la cuarentena como se debe y haciendo los entrenamientos que nos mandan desde el club para poder estar en óptimas condiciones para cuando regrese la actividad y hacer lo que más nos gusta. Es diferente y cuesta, pero somos profesionales de esto y sabemos que vivimos con nuestro cuerpo, tanto en el cuidado de las comidas como con los entrenamientos. Estamos bastante controlados y hay día en los que entrenamos en doble turno”, detalló el actual jugador de Colón, que debe volver a Estudiantes en diálogo con Ovación TV, de Canal Siete Mendoza.

En el Expreso, Zuqui jugó varias temporadas, con un total de 85 partidos, donde marcó 4 goles. “Tengo recuerdos impresionantes y ojalá podamos reencontrarnos pronto. La verdad que tengo muchas ganas de volver y ya no manifesté en varias ocasiones. Hoy dependo de tres clubes, que son dueños de mi pase y no solamente de una sola persona. Vamos a esperar y sería muy lindo volver al club que amo”, confesó Zuqui, que viene de jugar en Colón y que como no hará uso de la opción de compra deberá volver a Estudiantes.

Por la 10ª fecha de la Superliga 2019/20, en octubre pasado del año pasado, Zuqui le convirtió con el Sabalero a Godoy Cruz: “Pedí disculpas porque es el club del que soy hincha. Se dio esa situación. Al Tomba lo sigo de cerca desde el primer día en que me fui. Pude ver todos los partidos y es cómo que sigo jugando ahí. La verdad que se extraña mucho, la gente, el club, jugar en el estadio, son momentos que uno no se olvida”.

Su paso por Boca

“Siempre digo lo mismo, me tocó estar poco más de un año, la pasé muy bien, me tocó salir campeón por primera vez. Me hubiera gustado jugar en mi posición y poder mostrarme, además de tener más continuidad. Si fuera así, seguramente hubieran sido diferentes las cosas”, contó Zuqui, que disputó 17 partidos con el equipo xeneize, entre 2016 y 2017.

“El mundo Boca es increíble. Me acuerdo los primeros entrenamientos, en Casa Amarilla, teníamos alrededor de 100 periodistas en cada entrenamiento. Cualquier cosa que hacías salías en todos lados. Nos sentíamos bastante observados, hasta que con el tiempo te vas acostumbrando a la situación. En Mendoza es todo más lindo, más tranquilo y se disfruta de otra manera”, reveló el jugador que debe volver a Estudiantes.

“Sabalé, sabalé…”

“La ciudad es muy futbolera. Lo que más me sorprendió es la forma en que se toma las cosas el hincha, lo apasionado que es en el día a día y en la calle te lo hacen saber. Quedó demostrado en Paraguay, donde fueron más de 40 mil personas a la final de la Copa Sudamericana. Fue algo extraordinario. Más allá del resultado y de que hay que felicitar a Independiente del Valle, que fue mejor que nosotros, felicité a cada uno de mis colegas. Me acuerdo que a los 10 minutos del partido le dije al árbitro ‘suspendelo, suspendelo porque no gira la pelota’, y al fútbol no se podía jugar así. La verdad que opacó una fiesta tan linda”, expresó Fernando Zuqui, recordando lo que fue la inolvidable participación en ese torneo sudamericano.

