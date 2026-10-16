El cambio por el que apuesta Delfino para buscar un Colón más ofensivo

Luego del empate sin goles frente a Mitre, Iván Delfino meterá mano en la formación para darle mayor creatividad a Colón. Dos cambios obligados, y otro táctico.

Colón necesita algo más que sumar: también debe mostrar otra ambición futbolística. Después del pálido empate 0-0 ante Mitre en Santiago del Estero, Iván Delfino prepara modificaciones para recibir este sábado, desde las 18, a Almirante Brown en el estadio Brigadier López, por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. La idea es que el equipo tenga mayor vocación ofensiva y consiga generar más juego que en su última presentación.

En Santiago del Estero quedó la sensación de que el Sabalero dejó pasar una oportunidad importante. Con varios resultados de la fecha ya conocidos, tenía la chance de trepar al cuarto puesto si conseguía los tres puntos. Sin embargo, volvió con un empate que le permitió alcanzar a Deportivo Madryn en la tabla, aunque continúa por debajo por diferencia de gol. El resultado dejó un sabor amargo, especialmente porque el equipo tuvo margen para asumir más riesgos en busca de la victoria.

Sarmiento, la variante para darle otra dinámica al ataque en Colón

La principal novedad en la formación sería el ingreso de Darío Sarmiento por Ignacio Antonio. El exjugador de Estudiantes aportaría características diferentes para un mediocampo que necesita mayor creatividad, desequilibrio y capacidad para encontrar espacios en campo rival. La intención sería ubicarlo sobre la derecha, con la posibilidad de que Colón tenga más herramientas para romper líneas y acompañar a sus delanteros.

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La ausencia de Sarmiento en el segundo tiempo ante Mitre había llamado la atención, sobre todo porque el equipo evidenció dificultades para generar situaciones claras. Delfino optó por otras modificaciones, pero la búsqueda de una mayor presencia con dos delanteros no terminó de funcionar: Colón se volvió previsible y les facilitó la tarea a los defensores locales, que no pasaron demasiados sobresaltos.

Ahora, el entrenador parece dispuesto a cambiar el perfil de una de las bandas para darle más elaboración al juego. No se trata solamente de acumular futbolistas ofensivos, sino de encontrar mejores conexiones y evitar que los delanteros queden aislados del resto del equipo.

Muñoz y Olmedo, los otros dos cambios en Colón

Las otras variantes responden a situaciones diferentes. Federico Lértora quedaría afuera por la molestia en el cuádriceps que lo obligó a salir en el entretiempo ante Mitre. El propio Delfino explicó después del encuentro que el capitán terminó con el músculo cargado y, ante la necesidad de evitar riesgos, Matías Muñoz ocuparía su lugar en el mediocampo.

En la defensa, en tanto, Sebastián Olmedo ingresaría por Facundo Castet, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión. El paraguayo le ganó la pulseada a Gabriel Risso Patrón en la consideración del cuerpo técnico y se perfila para ocupar el lateral izquierdo.

De esta manera, Colón tendría tres modificaciones, aunque el cambio más significativo estaría relacionado con la intención de mejorar su funcionamiento ofensivo. El equipo necesita acompañar el esfuerzo colectivo con más claridad en los últimos metros, especialmente en un tramo del campeonato en el que cada punto puede modificar su ubicación final.

La formación que prepara Delfino

Con estas variantes, el once que se perfila para recibir a la Fragata sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

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Colón ya tiene asegurada su clasificación al Reducido, pero todavía busca cerrar la fase regular en la mejor posición posible. Por eso, el partido ante Almirante Brown será importante tanto por la necesidad de sumar como por la posibilidad de recuperar una identidad futbolística más ambiciosa.

Después de un empate que dejó más dudas que certezas, Delfino apunta a una formación con mayor capacidad para atacar. La apuesta será encontrar el equilibrio entre la solidez que el equipo consiguió en sus últimos partidos y la agresividad ofensiva que le faltó en Santiago del Estero.