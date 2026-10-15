Sebastián Olmedo, el comodín de Colón para cubrir cualquier posición del fondo

El paraguayo Sebastián Olmedio se perfila para reemplazar a Facundo Castet ante Almirante Brown y vuelve a demostrar su polifuncionalidad en Colón

Colón se prepara para recibir a Almirante Brown este sábado, desde las 18, por la fecha 34 de la zona A de la Primera Nacional, con la obligación de ganar para mantener viva la ilusión de alcanzar el cuarto puesto. Iván Delfino empieza a definir la formación y vuelve a encontrar en Sebastián Olmedo una alternativa.

Olmedo, una solución para cada necesidad de Colón

El paraguayo aparece como el principal candidato para ocupar el lateral izquierdo ante la ausencia de Facundo Castet. Aunque su posición natural es la de marcador central, ya demostró que puede adaptarse a diferentes funciones. Ya se desempeñó en los dos puestos de la zaga, de marcador de punta y también de volante central. Esa capacidad para responder en distintos sectores le permitió transformarse en una alternativa recurrente para Delfino, especialmente cuando las lesiones, las suspensiones o las necesidades tácticas obligaron a modificar la estructura del equipo.

Olmedo, el comodín de Colón. Prensa Colón

En ocasiones, con limitaciones propias de jugar fuera de su posición habitual, Olmedo igualmente consiguió ofrecer una respuesta. Su aporte no siempre pasa por destacarse desde lo individual, sino por la posibilidad de cubrir espacios y darle al cuerpo técnico una solución sin necesidad de recurrir a demasiadas variantes.

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Una carta importante en la recta final del torneo

Con Colón obligado a sumar de a tres para intentar meterse entre los cuatro primeros de la zona A, la versatilidad del paraguayo adquiere todavía más valor. En una etapa en la que cada partido puede resultar decisivo, contar con futbolistas capaces de cumplir diferentes funciones representa una ventaja para el entrenador.

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El compromiso ante Almirante Brown asoma como una nueva prueba para un Sabalero que necesita recuperar terreno y sostener sus aspiraciones. Mientras Delfino termina de delinear el equipo, Olmedo vuelve a aparecer en escena como una rueda de auxilio permanente, dispuesto a ocupar el lugar que el equipo necesite.