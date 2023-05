Live Blog Post Comenzó el partido: Ya juegan, Colón y Central Córdoba Se puso en marcha en el Brigadier López el duelo entre Colón y Central Córdoba por la 18ª fecha de la Liga Profesional. Colón festejo banfield.jpg

Live Blog Post 4 minutos: Central Córdoba se pone 1-0 ante Colón Más cobertura de Colón en el fondo y apareció Besozzi para empujarla y dejar la cosa 1-0 para Central Córdoba. Central Córdoba Copa Argentina.jpg @Copa_Argentina

Live Blog Post 14 minutos: Colón es una máquina de cometer errores Un comienzo de desconcierto para Colón, que retrocede mal y no genera situaciones, quedando a merced del segundo de Central Córdoba. Baldomero Perlaza 1.jpg Baldomero Perlaza fue titular en el ensayo táctico que hizo Colón y podría jugar de movida contra Boca. UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post 22 minutos: Colón busca el empate con más ganas que ideas Colón es solo empuje y queda mal parado ante un Central Córdoba que juega más cómodo con el 1-0. Rafael Delgado.jpg Rafael Delgado se lesionó en el entrenamiento de este miércoles y Colón lo pierde por los próximos partidos.

Live Blog Post 25 minutos: Central Córdoba pone el 2-0 ante Colón Se veía venir y encima luego de otro fallo, en este caso de Meza que luego supo capitalizar Maciel, que metió el 2-0 de Central Córdoba ante Colón. Colón-CentralCórdoba.jpg Colón y Central Córdoba no empataron en Primera y en Santa Fe las dos veces ganó el Sabalero.

Live Blog Post 35 minutos: Gol de Colón anulado por offside Ábila definió con clave, pero estaba muy solo y luego el VAR ratificó el cobró de anulación del juez. Colón pierde 2-0 con Central Córdoba. Colón Talleres Ramón Ábila.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post Final del primer tiempo: Colón pierde ante Central Córdoba En un primer tiempo para el olvido, Colón es una máquina de cometer errores y pierde en Santa Fe ante Central Córdoba 2-0. Colón Central Córdoba 12.jpg

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo: Colón pierde con Central Córdoba. Se puso en marcha el complemento en Santa Fe, con la derrota de Colón 2-0 ante Central Córdoba. Pipo metió cambios: adentro Nardelli y Troncoso por Acevedo y Chicco, respectivamente. image.png

Live Blog Post 10 minutos ST: Colón salió encendido y se lo igualó 2-2 a Central Córdoba Colón salió picante al complemento y le clavó dos goles a Central Córdoba en 7 minutos: pero con Wanchope y luego Pereyra, en contra. Están 2-2. Colón Central Cordoba Wanchope Abila.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post 13 minutos ST: Moreyra fue expulsado en Colón Justo cuando Colón iniciaba la remontada, Stéfano Moreyra fue expulsado en Colón por una fuerte infracción. image.png

Live Blog Post 23 minutos ST: Central Córdoba ahora comienza a controlar a Colón Con uno menos, Colón se repliega y otra vez crece Central Córdoba. Están 2-2 Colón Rafael Delgado.jpg

Live Blog Post 30 minutos ST: Colón ahora se aferra al empate y apuesta a una contra Tras quedarse con 10, Colón se repliega y cuidar el empate a la espera de alguna contra para pegar. Colon Central Córdoba Álvarez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post 37 minutos ST: Colón se juega la heroica con uno menos y Pipo pone a Farías. Con 10 jugadores, Colón se defiende y queda de contra. Gorosito se la juega por la vuelta de Farías en los minutos finales. image.png

Live Blog Post Final del partido: Colón empató con Central Córdoba en Santa Fe Concluyó en Santa Fe, con la igualdad 2-2 entre Colón y Central Córdoba por la 18ª fecha de la Liga Profesional. Colón salida central córdoba.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Lucas Acevedo y Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Julián Chicco, Stéfano Moreyra y Juan Pablo Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Central Córdoba: Marcos Ledesma; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gustavo Canto y Marcelo Benítez; Leandro Maciel y Enzo Kalinski; Ciro Ruis, Lucas Besozzi y Brian Farioli; Lucas Gamba. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 4' Lucas Besozzi (C) y 25' Leandro Maciel (C); ST 4' Ramón Ábila (C) y Fabio Pereyra, en contra (C).

Expulsado: ST 13' Stéfano Moreyra (C).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Nazareno Arasa.