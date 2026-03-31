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Cayeron los "viajes fantasmas": detuvieron a una mujer por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Operaba a través de Instagram y Facebook ofreciendo paquetes turísticos que nunca se concretaban. Hay más de 20 damnificados identificados hasta el momento. La PDI secuestró posnets, dinero y tecnología en una vivienda de Santa Fe.

31 de marzo 2026 · 20:17hs
Cayeron los viajes fantasmas: detuvieron a una mujer por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasmas": detuvieron a una mujer por estafas turísticas superiores a los $16 millones

La Policía de Investigaciones (PDI) desbarató este martes una red de estafas turísticas que operaba desde la ciudad de Santa Fe. Tras una serie de allanamientos, detuvieron a una mujer de 43 años acusada de engañar a decenas de personas mediante falsas ofertas de viajes y tours de compras publicados en redes sociales.

La investigación, que se inició el pasado 18 de febrero, dejó al descubierto una maniobra sistémica de fraude digital. La modalidad, según precisó la Sección Delitos Informáticos de la PDI, consistía en crear perfiles de empresas de viajes ficticias para captar clientes desprevenidos.

LEER MÁS: Una santafesina cayó en una estafa y perdió más de tres millones de pesos contratando un viaje a Chile

El "Modus Operandi" del engaño

La imputada utilizaba un esquema de tres pasos para concretar las estafas:

Atracción: publicitaba paquetes turísticos y atractivos "tours de compras" con precios competitivos en Facebook e Instagram.

Conversión: derivaba la atención a WhatsApp, donde generaba confianza con las víctimas y enviaba presupuestos.

La Estafa: una vez recibido el pago (muchas veces mediante transferencias o cobros electrónicos), comenzaba una fase de "excusas" para postergar las fechas de viaje hasta que, finalmente, bloqueaba a los usuarios y desaparecía.

El botín y el allanamiento

Por orden del juez Sergio Carrara, los efectivos irrumpieron en una vivienda de la capital provincial donde se procedió a la detención de la principal sospechosa. En el lugar se secuestró material clave que complica su situación procesal:

Tecnología: una notebook y un teléfono celular (donde estarían las conversaciones con los damnificados).

Herramientas de cobro: dispositivos posnet utilizados para procesar pagos con tarjeta.

Valores: una suma importante de dinero en efectivo en distintas monedas (pesos y moneda extranjera).

Documentación: material publicitario y registros que vinculan a la mujer con las falsas empresas.

El perjuicio económico constatado hasta hoy supera los $16.000.000, aunque los investigadores creen que la cifra podría aumentar a medida que aparezcan nuevas denuncias.

Consejos de Seguridad: cómo evitar estafas turísticas

Ante la proliferación de estos casos en Santa Fe, las autoridades recomiendan:

Verificar el legajo: consultar en el Ministerio de Turismo de la Nación si la agencia tiene el número de legajo habilitado.

Desconfiar de las ofertas "flash": precios exageradamente bajos en comparación con el mercado suelen ser una señal de alerta.

Cuidado con los pagos directos: evitar transferencias a cuentas personales si la supuesta empresa dice ser una entidad jurídica.

Revisar comentarios: buscar referencias reales fuera de la propia página de la empresa (donde los comentarios negativos suelen ser borrados).

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