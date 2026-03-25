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El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Con el inicio de la venta día por día y el anuncio de su sector VIP, el evento que tendrá lugar el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano detalla sus jornadas. Cuatro escenarios, incluyendo el Galpón de Tribus y Sector Silent, consolidan la apuesta cultural más ambiciosa de la región

25 de marzo 2026 · 08:04hs
Festival Tribus

gentileza

Festival Tribus, segunda edición 

El Festival Tribus entra en su cuenta regresiva. Tras el impacto de su line-up completo, la organización ha revelado oficialmente la distribución de artistas para el viernes 1 y sábado 2 de mayo. A partir de este momento, ya se encuentran disponibles tanto las entradas individuales por día como los nuevos pases con Experiencia VIP Pilsen, sumándose a los abonos generales a través de Ticketway.

La Experiencia VIP Pilsen incluye ingreso exclusivo y rápido; sector preferencial; activaciones exclusivas; patio gastronómico exclusivo; baños VIP; puntos de carga para celular; barra de gastronomía y bebida exclusiva; asistencia personalizada y una Consumición Santa Fe Pilsen por día (en el caso de comprar abono).

Esta edición en la Estación Belgrano no solo destaca por su grilla, sino por una infraestructura de vanguardia con cuatro escenarios en funcionamiento. Entre ellos, el Escenario Galpón de Tribus ofrecerá una atmósfera única, mientras que el Sector Silent regresa como una propuesta disruptiva: una experiencia con auriculares donde tres DJs con estilos musicales diferentes sonarán en simultáneo para que cada asistente elija su propio ritmo.

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La grilla de los artistas por día

La grilla de los artistas por día

Viernes 1 de mayo: ritmo, clásicos y mística internacional

La jornada de apertura será una verdadera celebración de géneros. La Delio Valdez, Kapanga y Estelares lideran un viernes que promete baile y estribillos inoxidables. La mística llegará de la mano de los internacionales Vapors of Morphine, junto al pulso de Cielo Razzo, Los Espíritus y el ascenso imparable de Gauchito Club.

Line-up Viernes 1: La Delio Valdez, Kapanga, Estelares, Gauchito Club, Los Espíritus, Cielo Razzo, Autos Robados, Tabaleros, Ainda, Corvex, Hugo y los Gemelos, Ilan Amores, Lichi, Lucy Patané, Mia Folino, Odd Mammi, Vapors Of Morphine.

Sábado 2 de mayo: el epicentro del rock y el indie

El segundo día propone un recorrido por los nombres más fuertes de la escena actual. El regreso de Los Caballeros de la Quema compartirá protagonismo con el presente arrollador de El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos y Turf. La potencia de Eruca Sativa y la leyenda de Massacre completan una jornada que resume lo mejor del mapa sonoro nacional.

Line-up Sábado 2: Los Caballeros de la Quema, El Mató a un Policía Motorizado, Bandalos Chinos, Turf, Eruca Sativa, Massacre, Adrián Berra, Barbi Recanati, Casa Chilao, El Chacal y Los Alpes Floreados, Indios, Ale Kurz, Los Carpinchos, Lucky Rivers, Vale Acevedo, Vomitan Glitter.

Experiencia VIP y beneficios

Además de los shows en vivo, el predio contará con un sector gastronómico renovado, activaciones de marcas e intervenciones artísticas locales.

Venta de entradas: Tickets individuales, pases VIP y abonos disponibles en www.ticketway.com.ar y sus puntos de venta físicos.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

DRAXXO Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Boulevard G. Lehmann 359

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Festival Tribus Estación Belgrano mayo
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